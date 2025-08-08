Detenida una segunda persona relacionada con el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Cabezo de Torres

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la investigación desarrollada para esclarecer el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona con signos de violencia en una vivienda de la pedanía murciana de Cabezo de Torres, ha detenido a otra persona relacionada con los hechos, como presunta autora de un delito de homicidio, han informado fuentes del Instituto Armado.

El pasado domingo la Guardia Civil detuvo a un individuo en relación al hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, en una vivienda de la pedanía murciana de Cabezo de Torres.

El cuerpo presentaba signos de violencia y la hipótesis principal que barajan los investigadores es que podría tratarse de un homicidio. Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde, cuando la Benemérita recibió una llamada alertando del hallazgo de un cadáver en una vivienda en Cabezo de Torres.

Al lugar se desplazaron los agentes de la Guardia Civil, que procedieron al arresto de una persona, cuya identidad y su posible implicación con los hechos no ha trascendido. A tenor de lo ocurrido se ha abierto una investigación y la hipótesis principal que se baraja es un homicidio.

La magistrada del juzgado de instrucción número 6 de Murcia, en funciones de guardia, acordó el martes pasado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el primer detenido por este caso.

Se investiga en un procedimiento abierto por delito de homicidio/asesinato, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.