Detenidas cinco personas en Alcantarilla durante un dispositivo contra el tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Alcantarilla, ha detenido a cinco personas durante un dispositivo especial de seguridad ciudadana desarrollado en el municipio durante los meses de julio y agosto, cuatro de ellas como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas.

Los agentes establecieron controles selectivos de vehículos y personas en los accesos a Alcantarilla y en las inmediaciones de puntos de venta de sustancias estupefacientes, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y detectar posibles actividades relacionadas con el tráfico de drogas, según ha informado la Policía Nacional.

En el marco de estos controles fueron detenidas cuatro personas, a las que se les intervinieron distintas cantidades de marihuana, cocaína y cerca de 100 gramos de hachís, además de 730 euros en efectivo.

Por otro lado, el dispositivo permitió detener a un hombre presuntamente implicado en un atropello de una persona que circulaba en patinete eléctrico. Según la Policía Nacional, el conductor del turismo se dio a la fuga tras el accidente y desobedeció las indicaciones de los agentes para que detuviera el vehículo, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía.

La investigación posterior permitió localizar el turismo e identificar y detener a su conductor, al que se atribuyen presuntos delitos de desobediencia, contra la seguridad vial, lesiones y denegación de auxilio. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Durante los controles, los agentes también formularon diversas propuestas de sanción administrativa por infracciones de seguridad vial y procedieron a la inmovilización de varios vehículos que circulaban sin el seguro obligatorio o con la ITV caducada.

El dispositivo se desarrolló en colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local de Alcantarilla dentro de las actuaciones de seguridad ciudadana dirigidas a responder a las demandas de los vecinos del municipio.