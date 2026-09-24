Detenidas cinco personas en Alcantarilla durante un dispositivo contra el tráfico de drogas

Detenidas cinco personas en Alcantarilla durante un dispositivo contra el tráfico de drogas
Detenidas cinco personas en Alcantarilla durante un dispositivo contra el tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 24 septiembre 2026 10:14
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ALCANTARILLA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Alcantarilla, ha detenido a cinco personas durante un dispositivo especial de seguridad ciudadana desarrollado en el municipio durante los meses de julio y agosto, cuatro de ellas como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas.

Los agentes establecieron controles selectivos de vehículos y personas en los accesos a Alcantarilla y en las inmediaciones de puntos de venta de sustancias estupefacientes, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y detectar posibles actividades relacionadas con el tráfico de drogas, según ha informado la Policía Nacional.

En el marco de estos controles fueron detenidas cuatro personas, a las que se les intervinieron distintas cantidades de marihuana, cocaína y cerca de 100 gramos de hachís, además de 730 euros en efectivo.

Por otro lado, el dispositivo permitió detener a un hombre presuntamente implicado en un atropello de una persona que circulaba en patinete eléctrico. Según la Policía Nacional, el conductor del turismo se dio a la fuga tras el accidente y desobedeció las indicaciones de los agentes para que detuviera el vehículo, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía.

La investigación posterior permitió localizar el turismo e identificar y detener a su conductor, al que se atribuyen presuntos delitos de desobediencia, contra la seguridad vial, lesiones y denegación de auxilio. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Durante los controles, los agentes también formularon diversas propuestas de sanción administrativa por infracciones de seguridad vial y procedieron a la inmovilización de varios vehículos que circulaban sin el seguro obligatorio o con la ITV caducada.

El dispositivo se desarrolló en colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local de Alcantarilla dentro de las actuaciones de seguridad ciudadana dirigidas a responder a las demandas de los vecinos del municipio.

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