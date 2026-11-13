Detenidas dos mujeres en Murcia por irse sin pagar de un restaurante y amenazar de muerte a los empleados

1133512.1.260.149.20261113110822 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos mujeres, con numerosos antecedentes policiales, por abandonar presuntamente un establecimiento hostelero sin abonar una cuenta de 224 euros y amenazar de muerte a sus trabajadores.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre, cuando una patrulla acudió a un local de hostelería de la capital después de que un grupo de clientes se marchara sin pagar las consumiciones realizadas, según ha informado el Cuerpo.

Los empleados del negocio persiguieron a los implicados hasta la llegada de los agentes, quienes lograron interceptar a dos de las presuntas responsables.

Durante la intervención, los trabajadores relataron a los agentes que ambas mujeres los habían amenazado gravemente e incluso de muerte.

Además, tras identificarlas, los agentes comprobaron que las sospechosas portaban diversos artículos procedentes de otros comercios de la ciudad --entre ellos, varias prendas de ropa-- sin poder acreditar su lícita procedencia.

Como resultado de las actuaciones, los agentes procedieron a la detención de dos mujeres como presuntas autoras de los delitos de estafa, hurto y amenazas.