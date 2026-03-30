Detenidas seis personas en un operativo en cuatro inspecciones a locales de ocio de Alguazas (Murcia)

Agentes identifican a una persona durante el operativo de inspección en diversos establecimientos de ocio de Alguazas - POLICÍA NACIONAL

ALGUAZAS (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en un dispositivo conjunto desarrollado con la colaboración de la Policía Local de Alguazas, han llevado a cabo un operativo de inspección en diversos establecimientos de ocio del municipio murciano.

La intervención se ha saldado con la detención de seis personas por infracciones graves en materia de extranjería y la incautación de sustancias estupefacientes y un arma blanca, según ha informado Policía Nacional.

El operativo, que tuvo lugar el pasado 12 de marzo, se centró en la inspección de cuatro locales con el objetivo de verificar irregularidades administrativas en materia de extranjería y detectar conductas ilícitas relacionadas con la seguridad ciudadana.

Durante el despliegue, los agentes procedieron a la identificación de más de 45 personas para prevenir situaciones de tráfico ilegal de seres humanos y otros delitos conexos.

En el transcurso de las inspecciones, los efectivos policiales localizaron y decomisaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, así como un arma blanca.

Como consecuencia de estos hallazgos, se han tramitado las correspondientes propuestas de sanción por infracciones graves a la Ley de Seguridad Ciudadana contra los portadores de dichos efectos.

En lo relativo a la normativa de Extranjería, los agentes procedieron a la detención de seis personas que se encontraban en situación de estancia irregular en territorio nacional.

A raíz de estas detenciones, se han incoado los expedientes administrativos de expulsión del país, conforme a lo establecido en la legislación vigente por infracciones graves.