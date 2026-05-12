Detenido un hombre en un control en Cartagena mientras transportaba 26 bellotas de hachís en dosis

1086217.1.260.149.20260512102006 Bellotas de hachís localizadas en un vehículo durante un control de la Policía Nacional en Cartagena - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena (Murcia) a un hombre por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido en un control policial en posesión de 26 bellotas de hachís en dosis preparadas para su distribución, según ha informado el Cuerpo.

Los hechos ocurrieron en la calle Pedro Pardo, cuando agentes que se encontraban desarrollando un control policial de vehículos y personas en aras de prevenir la comisión de hechos delictivo dieron el alto a un coche y procedieron a identificar a su conductor.

Al realizar el registro, los efectivos localizaron oculta una bolsa de plástico que contenía en su interior 26 bellotas de hachís en dosis ya preparadas para su distribución.

Tras el correspondiente pesaje, éste arrojó un peso de casi 300 gramos, superando el límite establecido para consumo propio, por lo que los agentes procedieron a la detención del conductor por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial como para la adopción de las medidas cautelares.

Esta actuación se enmarca dentro de los dispositivos que la Policía Nacional desarrolla de manera continuada en la ciudad de Cartagena para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad ciudadana.