Detenido un hombre tras robar dentro de un vehículo estacionado en la avenida Juan Borbón de Murcia

Efectos hallados en el interior de la la mochila y la bolsa que portaba el detenido - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por fracturar presuntamente el cristal de la ventanilla trasera de un vehículo estacionado en la avenida Juan Borbón de Murcia y sustraer de su interior gafas de sol, una caja de herramientas, documentación personal y prendas de ropa.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto, sobre las 5.00 horas, cuando unidades de Seguridad Ciudadana que ejercían labores de prevención de hechos delictivos observaron a un varón bajarse de un vehículo portando una bolsa y una mochila de grandes dimensiones.

El individuo aceleró el paso al percatarse de la presencia policial, si bien pudo ser interceptado. Ante la incoherencia de sus manifestaciones y observar que presentaba un corte sangrante en un codo, los agentes comprobaron que el vehículo tenía el cristal de la ventanilla trasera fracturada.

Los efectivos inspeccionaron la mochila y la bolsa, donde hallaron numerosos efectos como gafas de sol, una caja de herramientas, documentación personal y prendas de ropa que pertenecían al propietario del coche.

El hombre fue detenido por la comisión de un presunto delito de robo con fuerza en el interior de vehículo y fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.