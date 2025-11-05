Detenido un individuo por agredir y causar heridas graves a su madre en una vivienda de la capital murciana

Agentes de la Policía Nacional en el lugar de los hechos - EUROPA PRESS

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y agentes de la Policía Local han detenido este miércoles a un individuo por agredir presuntamente con un arma blanca a su madre, que ha resultado con heridas de carácter grave, en el barrio murciano de San Basilio. El presunto autor ha sido trasladado a dependencias policiales.

Por su parte, la mujer, de 58 años aproximadamente, ha sido trasladada por los servicios sanitarios de emergencias a la UCI del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

En el lugar permanece la Policía Nacional. La investigación será llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, según han informado fuentes del citado cuerpo.