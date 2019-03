Un detenido y un investigado por la presunta comisión de una treintena de estafas con seguros de vehículos

Publicado 11/03/2019 14:27:14 CET

MURCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Socidente', una investigación dirigida a esclarecer una serie de estafas relacionadas con la contratación de pólizas de seguros, que se ha saldado con la detención de un mediador de Lorquí y la investigación de un agente de seguros de Murcia como presuntos autores de los delitos de estafa y falsedad documental. Hasta el momento se ha detectado una treintena de víctimas de la actividad delictiva esclarecida.

La operación se inició a finales del pasado año, cuando una vecina de Lorquí denunció ante la Guardia Civil que había sido víctima de una supuesta estafa por parte de su mediador de seguros habitual.

La víctima denunció que hacía aproximadamente un año había contratado un seguro para un vehículo de su propiedad y tras formalizar la póliza y demás documentos, realizó el pago en efectivo al mediador.

Cuando faltaba poco para que expirara la vigencia del seguro, la víctima fue a comprobar la póliza con la finalidad de renovarla y descubrió que la misma había sido anulada unos días después de iniciar el trámite, lo que significaba que había estado circulando sin seguro en su vehículo durante casi un año.

Los investigadores, para verificar los hechos denunciados, solicitaron a la compañía aseguradora con la que solía trabajar el presunto autor una relación de clientes a los que había tramitado pólizas durante el último año.

El análisis del listado aportado por la aseguradora permitió comprobar que, además de la anterior, había una treintena de personas a las que no les constaba seguro en vigor para sus vehículos, unos durante el periodo de un año, otros durante 45 días y otros por solo seis meses.

Los guardias civiles citaron a los afectados por esta actividad delictiva, los cuales relataron que habían tenido problemas con el mediador de seguros.

En unos casos por haber sido denunciados por circular sin seguro obligatorio de automóviles y en otros, tras haber sufrido un accidente o avería de su vehículo, al contratar los servicios de grúa, les informaban que no estaban cubiertos por la aseguradora.

Además, alguno de los perjudicados había observado en sus contratos que los datos personales habían sido falseados, como su identidad, domicilio, teléfono e identidad del tomador, lo que evidenciaba la falsedad documental.

La Benemérita ha comprobado que todos los supuestamente asegurados y a la vez víctimas de esta estafa pagaban al mediador el importe de la prima en metálico, bajo la promesa de que le iba a salir más barato.

Una vez cobrado el importe en efectivo, el mediador de seguros redactaba a través de un gestor y mediante aplicación informática una póliza de seguro al cliente que era entregaba personalmente.

Como el mediador ni el gestor no formalizaban el pago del importe del seguro con la compañía, ésta intentaba contactar con el cliente pero no podía hacerlo debido a que los datos del domicilio del asegurado o su teléfono no eran correctos. Finalmente, al no haber formalizado el pago de la póliza, la compañía la anulaba automáticamente, quedando los vehículos sin asegurar.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los guardias civiles han detenido/investigado a dos hombres, un mediador y un agente de seguros, como presuntos autores de los delitos de estafa y falsedad documental.

El análisis de la información obtenida durante la investigación, hasta el momento, ha permitido identificar a una treintena de víctimas de esta actividad ilícita en las localidades de Lorquí, Ceutí, Alguazas, Molina de Segura y Torre Pacheco, no descartando la existencia de más personas afectadas.

Los detenidos/investigados, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Molina de Segura.