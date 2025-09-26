Detenido en Lorca un joven por robar un bolso mediante un tirón

LORCA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha informado de la detención de un joven como presunto autor de un robo de un bolso a una mujer mediante un tirón el pasado lunes, 22 de septiembre, en la zona de la Pasarela alcalde Miguel Navarro.

Bayonas ha destacado que gracias a las cámaras de video vigilancia que están integradas en el sistema se ha podido identificar al autor material de los hechos.

"Cabe reseñar la gran profesionalidad y el conocimiento, tanto de los propios sistemas de videovigilancia como del ámbito social y del perfil del autor, lo que ha dado como resultado una resolución rápida y eficaz del suceso, pudiendo además tener constancia de otros hechos relacionados con esta persona", ha indicado el concejal.

El edil ha felicitado a la Policía local y a Policía Nacional por la rápida detención del sujeto y ha anunciado que el Ayuntamiento se va a personar en la denuncia para "solicitar la expulsión de este ciudadano de origen magrebí que cometió el delito".