Detenido en Murcia por crear perfiles falsos en una red y ofrecer dinero a menores cambio de fotos sexuales

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'Matriva', ha desarrollado una investigación dirigida a identificar, localizar y detener a la persona que se hallaba tras el supuesto ciberacoso a una menor de edad, que ha culminado con la detención de un joven de 22 años y vecino de Murcia, como presunto autor de, al menos, tres delitos de corrupción de menores.

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del acoso sexual que venía sufriendo una menor por parte de un individuo a través de una conocida red social, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La víctima relató haber enviado fotografías de carácter sexual a un chico que, después de prometerle una suma importante de dinero, la amenazó con difundir las fotografías si no le enviaba otras de la misma naturaleza.

La Guardia Civil recabó los indicios necesarios e inició un análisis pormenorizado del entorno cibernético ante las sospechas de que el perfil de redes sociales utilizado para contactar con la víctima fuera falso.

Este rastro digital permitió a los investigadores averiguar que la persona que se hallaba tras estos ilícitos era un joven, de nacionalidad española y vecino de Murcia, que utilizó hasta tres perfiles falsos, creados en una conocida red social, para contactar con tres menores de edad.

Los procedimientos empleados para captar a sus víctimas iban desde el engaño y el abuso de confianza hasta las amenazas, entablando con ellas conversaciones de alto contenido sexual hasta lograr obtener sus fotografías y vídeos, por cada una de las cuales les llegó a ofrecer 100 euros que nunca pagó.

Era cuando las jóvenes se negaban a seguir enviándole archivos, cuando el sospechoso las amenazaba con enviar una copia de las conversaciones a sus parejas, lo cual intentó realizar en, al menos, una ocasión.

Los investigadores han solicitado el correspondiente mandamiento de entrada y registro en el domicilio del sospechoso donde han sido intervenidos un teléfono móvil, un disco duro de 240 Gb, cinco memorias USB y un ordenador portátil, todo lo cual está siendo analizado.

La operación 'Matriva' ha culminado con la detención de un joven, español, de 22 años y vecino de Murcia como presunto autor de, al menos, tres delitos de corrupción de menores.

El detenido, los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de los juzgados de Instrucción de Murcia y Molina de Segura.

RECOMENDACIONES PARA UNA CORRECTA GESTIÓN DE LAS REDES

La Guardia Civil ha aportado una serie de recomendaciones para una correcta gestión de las redes sociales y, por ejemplo, advierte que ponerse en contacto con desconocidos puede ser peligroso ya que "no sabes con quién estás hablando".

"Si descubres una foto comprometedora tuya en el perfil de otra persona, ponte en contacto con el administrador del sitio web si consideras que el contenido no es adecuado", señala la Guardia Civil, que recuerda que "tu foto es un elemento de información personal y te corresponde decidir cómo se debe utilizar".

"Crear un perfil con la identidad de otra persona puede tener consecuencias legales; no es buena idea colgar fotos de índole sexual porque nunca se sabe dónde pueden ir a parar. La foto puede quedarse en línea para siempre", advierte.

Asimismo, recuerda que no se puede publicar la foto de alguien sin su permiso. "Si tienes permiso para publicar fotos, no incluyas otros datos personales como nombre, dirección, teléfono, etc", concluye la Guardia Civil, que insta a denunciar en caso de ser acosado.