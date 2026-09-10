Detenido en Murcia tras sustraer una furgoneta con las llaves puestas y huir de la Policía Nacional

1115767.1.260.149.20260910103218 Furgoneta sustraída presuntamente el detenido - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre que presuntamente sustrajo al descuido una furgoneta aparcada con las llaves puestas y se dio a la fuga a gran velocidad hasta chocar contra la pared de un local.

Los hechos se iniciaron tras una llamada a la sala del CIMACC 091 en la que se alertaba de la sustracción del vehículo en la plaza Industria de la capital, según ha informado el Cuerpo.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda que permitió localizar la furgoneta poco después en la zona de Atalayas.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor frenó su marcha en un primer momento, pero después reinició la huida de forma sorpresiva. Durante la fuga, el implicado ignoró las señales de alto de los agentes, realizó maniobras imprudentes y circuló en sentido contrario en varias ocasiones con el consiguiente peligro para el resto de usuarios de la vía.

La persecución concluyó cuando una de las ruedas delanteras de la furgoneta reventó al chocar contra un bordillo. El choque obligó al conductor a adentrarse en un aparcamiento próximo, donde impactó con un coche estacionado y colisionó finalmente contra la pared de un local.

Tras el accidente, el hombre abandonó el vehículo para tratar de huir a la carrera, pero los agentes lo interceptaron y procedieron a su detención para su posterior puesta a disposición judicial como presunto autor de los delitos de hurto de vehículo a motor, conducción temeraria, resistencia, desobediencia y daños.