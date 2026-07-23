Detenido en San Javier el integrante de una organización criminal con 10 kg de cocaína ocultos en un vehículo - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Santiago de la Ribera (San JAvier) por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, atentado a agentes de la autoridad y delito contra la seguridad vial, tras ser interceptado cuando circulaba con un vehículo que contaba con un doble fondo en el que se encontraron nueve paquetes de cocaína con un peso de más de 10 kilos.

Además, el individuo intentó atropellar a los agentes que le estaban investigando, han informado fuentes policiales.

La investigación realizada por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia confirmó la existencia de un entramado criminal dedicado al narcotráfico a gran escala en el levante español, localizando en Murcia a uno de sus integrantes, quien realizaría el transporte de importantes cantidades de cocaína entre diferentes puntos del territorio nacional.

Los agentes de la Policía Nacional detectaron el pasado mes de junio lo que podría tratarse de un viaje 'Go Fast' en dirección hacia el norte de España y su regreso hacia la Región de Murcia.

Los agente observaron la existencia de un vehículo 'lanzadera' que circulaba unos kilómetros más adelante del vehículo investigado, y que realizaba las funciones de detección de posibles controles policiales, avisando al vehículo principal con suficiente antelación para evitar ser identificado.

Cuando los agentes intentaron para el vehiculo investigado, el conductor embistió a los agentes en un intento de atropellarles, sufriendo lesiones de diversa consideración por las que requirieron asistencia médica, iniciándose una persecución de varios kilómetros a alta velocidad hasta que fue finalmente interceptado, logrando huir otra persona que se encontraba en el vehículo y que también estaba siendo investigado.

El registro del vehículo permitió localizar, en un doble fondo habilitado bajo los asientos traseros, un total de nueve paquetes con la inscripción 'Thug Life' (vida criminal), resultando ser cocaína, presumiblemente de gran pureza a la espera de los preceptivos análisis, perfectamente envasada y oculta para dificultar su intervención, y con un peso total de 10,67 kilos.

Finalmente se detuvo al conductor, al que se le imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, atentado a agentes de la autoridad y delito contra la seguridad vial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

El segundo implicado fue posteriormente localizado en un control de tráfico de la Guardia Civil de Mijas (Málaga), donde fue también detenido.