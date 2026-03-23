Detenido un varón tras darse a la fuga en un control policial en Alcantarilla (Murcia)

1071711.1.260.149.20260323110215 Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

Viajaba junto a una mujer sobre la que tenía en vigor una prohibición judicial de comunicarse y aproximarse

ALCANTARILLA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un varón con 21 arrestos previos tras protagonizar una huida a gran velocidad en un control policial en Alcantarilla (Murcia), según ha informado el Cuerpo.

Al arrestado se le imputan los presuntos delitos de quebrantamiento de condena, atentado a agente de la autoridad, contra la seguridad vial, resistencia y desobediencia.

Los hechos tuvieron lugar durante un control de vehículos en la Carretera de Barqueros, cuando el individuo, al percatarse de la presencia policial, inició maniobras extrañas e imprudentes con su coche al tiempo que ignoraba las órdenes de un agente que tuvo que esquivar el vehículo para no ser atropellado.

La fuga continuó a gran velocidad con adelantamientos temerarios y giros bruscos que pusieron en peligro al resto de usuarios de la vía. La persecución finalizó cuando el turismo impactó contra la parte posterior de un camión.

Tras la colisión, el conductor abandonó el coche e inició una huida a pie, siendo interceptado poco después. Durante el arresto, el varón ofreció una fuerte resistencia y llegó a lesionar a uno de los policías actuantes.

En la inspección del vehículo, los agentes comprobaron que el detenido circulaba sin permiso de conducir y acompañado de una mujer. Sobre ella, el arrestado tenía en vigor una prohibición judicial de comunicarse y aproximarse, lo que motivó el cargo adicional por quebrantamiento de condena.

Tras el atestado realizado por la Policía Local de Murcia debido al impacto con el camión, el vehículo fue trasladado al depósito municipal. El detenido, considerado un delincuente multirreincidente, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.