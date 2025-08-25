Detenidos dos experimentados delincuentes por asaltar a 4 personas de edad avanzada en Moratalla y Cehegín

CEHEGÍN (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado sendas investigaciones en Moratalla y Cehegín para esclarecer varios robos violentos, cometidos contra personas de avanzada edad, que han culminado con la detención de dos experimentados delincuentes y el esclarecimiento de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició cuando varios vecinos de ambos municipios denunciaron que un joven les había robado violentamente joyas y dinero. Las tres víctimas, de avanzada edad, relataron que habían sido abordadas cuando paseaban solas y que el sujeto se había dirigido a ellas con un pretexto cualquiera, para después emplear la violencia hasta apoderarse de los objetos de valor que llevaban.

La Guardia Civil recabó una serie de indicios que dirigieron el foco hacia un experimentado delincuente, conocido de la zona, sobre el que pesaba una orden judicial, de ámbito nacional, de búsqueda y detención por hechos similares.

En un dispositivo policial establecido en el municipio de Cehegín, agentes del Instituto Armado localizaron al violento y delincuente, un hombre de 23 años que fue detenido como presunto autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación.

Otra investigación desarrollada por la Guardia Civil en Cehegín ha finalizado con la detención de un segundo delincuente como presunto autor del robo mediante el método del 'tirón', que causó lesiones de gravedad a una mujer de avanzada edad. El detenido también aprovechó que iba sola para asaltarla y arrebatarle con violencia el bolso.

El despliegue de un amplio dispositivo de búsqueda, la colaboración vecinal y las labores de investigación resultaron positivas con la identificación del sospechoso, un conocido delincuente asentado en Cehegín que ha sido detenido como presunto autor de delito de robo con violencia.