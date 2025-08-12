Detenidos dos individuos por el robo en un restaurante del polígono industrial de Yecla (Murcia)

YECLA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Yecla han procedido a la detención de dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un restaurante del polígono industrial de Yecla (Murcia), tras forzar la reja exterior de acceso al establecimiento y la máquina expendedora de tabaco.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada del pasado 25 de julio, cuando un ciudadano alertó a la Sala del CIMACC 091 de que dos individuos habían forzado la reja de un restaurante y accedido al interior del mismo, dándose posteriormente a la fuga en un vehículo, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

En el lugar se personaron varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, que establecieron de manera conjunta un dispositivo para dar con los autores y que permitió localizar el cincel utilizado para el forzamiento.

Agentes de la Policía Nacional identificaron cerca del lugar a uno de los varones, quien, al verse sorprendido, emprendió la huida a la carrera, si bien finalmente fue interceptado y detenido. Durante el cacheo se hallaron dos guantes y una cajetilla de tabaco sustraída del restaurante.

Poco después, agentes de la Policía Local localizaron al segundo autor de los hechos en un polígono industrial próximo, dentro del vehículo utilizado para el robo, donde fueron hallados una cizalla, guantes, gato hidráulico, tijeras, linternas y otras herramientas.

Los detenidos, a quienes les constan numerosos arrestos anteriores por delitos contra el patrimonio, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Yecla para la adopción de las medidas cautelares oportunas.