Detienen en Murcia a una mujer con 14 órdenes de arresto por delitos de estafa en varios juzgados del país

1033004.1.260.149.20251203101607 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer que acumulaba 14 reclamaciones judiciales en vigor procedentes de juzgados de diversos puntos del territorio nacional, siete de ellas para su ingreso en prisión por su implicación en delitos de estafas, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La detención tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en el Camino Viejo de Monteagudo, en Murcia, donde la responsable de los hechos fue localizada e interceptada tras una investigación policial.

Los efectivos procedieron a la identificación de la mujer y comprobaron que se encontraba en posesión de 14 reclamaciones judiciales procedentes de juzgados de Madrid, Vigo, Valladolid, Vitoria, San Sebastián, Barcelona, Valencia, León, Orihuela y Málaga.

La detenida estaba especializada en la venta fraudulenta de teléfonos móviles de alta gama a través de plataformas digitales de venta de objetos de segunda mano, en las que exigía pagos por adelantado en concepto de reserva, gestión y gastos de envío para, una vez recibido el dinero de la persona interesada en adquirir el terminal telefónico, desaparecer haciendo imposible volver a contactar con ella.

La arrestada fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.