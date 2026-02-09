La DGT controlará esta semana más de un millar de camiones y autobuses en las carreteras de la Región

Agentes de la Guardia Civil durante la campaña - GUARDIA CIVIL

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) controlará esta semana más de un millar de camiones y autobuses en la Región de Murcia para garantizar la seguridad en el transporte de mercancías y personas, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha explicado que la campaña se desarrollará hasta el 15 de febrero e incluirá labores de inspección de los vehículos destinados al transporte de mercancías y pasajeros, comprobando la documentación y las condiciones técnicas de los mismos.

Jerez ha indicado que se prestará especial atención al conductor profesional, habilitación y permisos, así como a los tiempos estipulados de conducción y descanso y las causas concurrentes generales de la siniestralidad en la carretera, como son los excesos de velocidad, el consumo de alcohol y drogas al volante y las distracciones.

En 2025, ocho de las 33 víctimas mortales registradas en vías interurbanas en la Región de Murcia perdieron la vida en accidentes en los que estuvo implicado un camión, lo que representa el 24%.

Cabe recordar que el pasado año se registraron tres siniestros mortales en la Región en los que el vehículo del fallecido era un camión de más de 3.500 kilos, que acumulan una antigüedad media de 19 años.

Durante estos días se realizarán unos 950 controles a camiones y 90 controles a autobuses, además de los que realicen los agentes de las Policías Locales de los ayuntamientos adheridos a esta campaña.

La última campaña especial de control y vigilancia del tráfico sobre camiones y autobuses se celebró del 17 al 23 de febrero de 2025, en la que el sector de Tráfico de la Guardia Civil controló a un total de 1.067 vehículos, con el resultado de 328 denunciados (434 denuncias). Además, cuatro camiones tuvieron que ser inmovilizados por la gravedad de sus infracciones para poder mantener su circulación.

Las causas de las denuncias fueron: exceso de conducción (86); documentación del vehículo (53); deficiencias técnicas (38); exceso de peso (27); tacógrafo (21); mala estiba de la carga (19); documentación del conductor (17) y del operador (13); exceso de velocidad (8); permiso ADR para el transporte de mercancías peligrosas (5); uso del cinturón (5); drogas (4); alcohol (2) y otras (135).