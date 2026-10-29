La DGT prevé más de 300.000 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia por Todos los Santos

Archivo - Varios vehículos circulan por la Autovía del Mediterráneo o A-7 - Javier Carrión - Europa Press - Archivo

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico prevé 304.380 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia durante los cuatro días que durará la Operación Especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, a los que se sumarán numerosos trayectos cortos, especialmente por las visitas a los cementerios.

El operativo se inicia a las 15.00 horas de este viernes 30 de octubre y se prolongará hasta las 00.00 horas del día 2 de noviembre. Durante esos días, en las principales vías de la Región se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará 238 agentes que atenderán labores de regulación del tráfico con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en nuestras principales carreteras, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con 7 unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el CGTV.

La jefa provincial de Tráfico, Virgia Jerez, ha pedido que se eviten los días y horas de mayor afluencia de vehículos en la carretera. En concreto, el viernes 30 de octubre de 16.00 a 20.00 y el sábado 31 de octubre, de 9.00 a 14.00 y el lunes 2 de noviembre de 16.00 a 21.00 horas.

INCREMENTO DEL TRÁFICO POR CARRETERA POR EL ACCIDENTE DE URDA

Asimismo, la Dirección General de Tráfico permanecerá pendiente de la posible intensificación del tráfico en los principales ejes viarios con origen-destino Andalucía, como consecuencia de la suspensión del servicio ferroviario hacia esta Comunidad tras el accidente ocurrido en Urda y el previsible trasvase de viajeros hacia el transporte por carretera, tanto en autocares como en vehículos particulares.

Con el fin de favorecer la movilidad y la fluidez en las carreteras, se han previsto una serie de actuaciones de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, como habilitar carriles adicionales y reversibles mediante señalización y balizamiento en los tramos y periodos de mayor intensidad circulatoria, proponer itinerarios alternativos para los desplazamientos entre grandes núcleos urbanos y zonas de destino, o establecer medidas específicas de ordenación en los puntos más conflictivos.

Asimismo, se paralizarán las obras que afecten a la circulación y se aplicarán limitaciones a pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada, además de restringir la circulación de camiones de mercancías en general y de los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

RECOMENDACIONES PARA VIAJAR EN OTOÑO

La DGT ha resaltado la importancia de planificar el viaje con antelación y evitar las horas menos favorables para circular, siempre que sea posible. Antes de salir, aconsejan consultar siempre el estado de las carreteras y las posibles incidencias a través de canales de información oficiales: la página web dgt.es; redes sociales, como @DGTes en X; boletines informativos en radio y televisión o el teléfono 011.

CARRIL DE EMERGENCIA

Desde el pasado 1 de octubre, está en vigor el llamado 'carril de emergencia' en las autovías y autopistas. Este 'carril' se tiene que crear cuando con motivo de una retención los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan. Dichos vehículos deberán orillarse de manera que dejen un espacio libre para permitir el paso ante la aproximación de vehículos prioritarios.

¿CÓMO ACTUAR?

En vías de dos carriles en el mismo sentido, el carril de emergencia deberá formarse en el centro de la vía, de modo que los vehículos del carril izquierdo se orillarán a la izquierda y los del carril derecho a la derecha.

En vías de tres carriles: el carril de emergencia deberá formarse entre el carril situado más a la izquierda y el carril contiguo a él. De modo que los vehículos que circulen por el carril situado más a la izquierda deberán moverse lo más ala izquierda posible y los vehículos que circulen en los demás carriles deberán moverse lo más a la derecha posible.

Se ha creado, también, la señalización para poder informar a través de los paneles de mensaje variable, cuando sea necesario.

Además, por ser una época de transición meteorológica, en el periodo otoñal han indicado que pueden aparecer forma repentina fenómenos meteorológicos adversos. A esto se suma la reducción de las horas de luz, que aumenta los riesgos durante la conducción nocturna.

Por eso, han señalado que conviene consultar las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología, revisar el estado del vehículo y extremar la precaución, especialmente en caso de lluvia, niebla o heladas, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad.

En caso de una incidencia en carretera, es obligatorio usar la baliza V-16, ya que es la manera más rápida de poder alertar al resto de usuarios de la vía, a través de paneles de mensaje variable y navegadores, para que puedan adoptar todas las medidas de precaución posibles.

28 FALLECIDOS EN 2026

Desde el 1 de enero hasta el 28 de octubre, se han registrado 695 siniestros con víctimas en vías interurbanas, lo que supone un 3% más que el pasado año en esas mismas fechas.

En la Región de Murcia fallecieron 28 personas, dos menos que en 2025.