Al Di Meola, Moisés P. Sánchez y Los Mambo Jambo protagonizarán la última semana del Cartagena Jazz Festival

CARTAGENA (MURCIA), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 41 edición del Cartagena Jazz Festival encara su última semana, y lo hace "a lo grande" con los conciertos del guitarrista estadounidense Al Di Meola, del pianista Moisés P. Sánchez, considerado uno de los principales valores de la escena musical española, y el combo 'Los Mambo Jambo'.

La programación la completan el trompetista cartagenero Pedro Miguel Núñez y la Big Band del Conservatorio de Música de Cartagena, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Cartagena en un comunicado.

El trompetista cartagenero Pedro Miguel Núñez Díaz presentará en el festival de jazz este jueves 17 de noviembre un proyecto bajo el "versátil" formato de quinteto. Sus composiciones se enmarcan en el jazz "más moderno" surgido a finales de los años noventa, con influencias del flamenco y la música frigia del Mediterráneo. El concierto será en Mr. Witt Café, a las 21.30 horas.

En su actuación está acompañado de grandes músicos de reconocido nivel regional: como Fran Sánchez (saxo tenor), Andrés La Fuente (batería), Antonio Peñalver (contrabajo) y Javier Bermejo (piano). Un grupo grupo que se encuentra en pleno auge creativo, desarrollando un sonido propio que a nadie deja indiferente.

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE

El viernes, a las 20.30 horas, actuará en el Nuevo Teatro Circo el compositor, productor musical, pianista, improvisador y arreglista Moisés P. Sánchez, que es reconocido como uno de los principales valores de la escena musical española y europea.

Con un "lenguaje propio" y una "rica combinación" de las más diversas influencias, sus creaciones "trascienden las habituales fronteras entre géneros y sorprenden tanto por el torrente de recursos que emplean como por su fascinante vitalidad y originalidad", según las mismas fuentes.

En Cartagena, concretamente, recreará las quince Invenciones para teclado de J.S. Bach y las trae a su universo a través de unos arreglos muy cuidados en los que se aprecia su singular personalidad jazzística y creativa. El resultado es un "vuelo musical fascinante" que suena a una "desbordante imaginación", la suya y la de Pablo Martín Caminero y Pablo Martin Jones, los dos músicos "brillantes" que lo acompañan.

SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE

La Big Band del Conservatorio de Música de Cartagena llevará al Cartagena Jazz Festival, el sábado, 19 de noviembre, a la plaza del Icue, a eso de las 12.30 horas, un recorrido musical que mostrará evolución del jazz desde su orígenes hasta la actualidad. También "sorprenderá" con la interpretación de bandas sonoras muy populares, como si de piezas de jazz se tratase, según señala el Consistorio.

La agrupación cuenta con una "larga trayectoria", pasando por ella varios directores. En la actualidad está dirigida por Ginés Martínez Vera. La formación cartagenera, dónde toman protagonismo los instrumentos de viento, se va renovando cada ciertos años puesto que los alumnos van terminando sus estudios en el centro, pero cuenta siempre con un alto nivel musical.

AL DI MEOLA

Por su parte, Al Di Meola "nunca defrauda en concierto" y, con un nivel interpretativo "sobrenatural", el guitarrista estadounidense "siempre demuestra que ejerce como nadie de apóstol de eso que se ha dado en llamar la fusión jazzística, en su caso, tanto con el rock como con las músicas del mundo", añade la organización.

Acudirá a Cartagena, habitual del festival, a presentar su último disco, el segundo que dedica a The Beatles. Nuevo Teatro Circo, sábado 19 de noviembre, a las 20.30 horas.

Un disco que, lanzado en 2020, tituló como uno de los temas del álbum 'Let It Be' (1970) de los cuatro de Liverpool, 'Across The Universe'. El segundo LP de su carrera que dedica a John, Paul, George y Ringo. El primero 'All Your Life' lo publicó en 2013. Tan virtuoso como influyente, la trayectoria de Al Di Meola abarca cinco décadas y multitud. Es uno de los mejores guitarristas de nuestro tiempo.

Su continua fascinación por la síncopa rítmica compleja, combinada con melodías líricas provocativas y una armonía sofisticada, ha sido el núcleo de su música a lo largo de una célebre carrera llena de premios, tal y como precisa la organización.

Descubierto por Chick Corea, su nombre en España está vinculado estrechamente a Paco de Lucía, y a ese mítico disco 'Friday Night in San Francisco' que grabó con de Lucía y John McLaughlin; disco que vendió millones de copias y sigue estando considerado uno de los álbumes de guitarra acústica más influyentes de todos los tiempos. Leyenda viva de la guitarra y de la fusión de estilos, será el encargado de clausurar el Cartagena Jazz Festival.

DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE

Finalmente, el domingo actuarán 'Los Mambo Jambo', que es la banda instrumental creadora del 'Sonido Jambofónico', una mezcla salvaje de rock & roll, rhythm & blues, surf y swing interpretada bajo una perspectiva contemporánea. Su estilo es producto de la conjura de sus cuatro componentes, figuras emblemáticas de la escena del rock & roll y el jazz en España. Su concierto será a las 12.30 horas en la Terraza del Auditorio El Batel.

Presentarán el que es ya su quinto disco 'Exotic Rendezvous'. Los Mambo Jambo han concebido este disco como un antídoto contra la constante necesidad de la inmediatez, contra la esclavitud de la rabiosa actualidad, contra la vida retransmitida a cada instante y contra el exceso de información propio de nuestro presente. 'Exotic Rendezvous' se erige como un espacio donde refugiarnos de toda esa mediocridad.