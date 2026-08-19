Diego Avilés defiende una política "tranquila y consensuada" como nuevo portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diego Avilés ha ofrecido este miércoles su primera rueda de prensa tras ser nombrado ayer portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Murcia. Avilés ha definido su manera de hacer política como "más tranquila, consensuada, cercana y solvente".

Aun así, el también concejal de Cultura e Identidad ha señalado que, además, exigirá "todo aquello que es de justicia de una manera seria y contundente". "Esa va a ser mi manera y nuestra manera de hacer política a lo largo del curso que hoy comienza", ha avanzado.

Avilés ha apostado por "la tranquilidad, la cercanía y ser punto de encuentro entre todas las fuerzas políticas" y por "convivir entre la discrepancia", que, a su juicio, "es incluso necesaria".

Por último, el nuevo portavoz 'popular' ha asegurado que defenderá las causas que preocupen al municipio y a la Región y servirá de altavoz para los proyectos que desarrolla en el Ayuntamiento de Murcia.