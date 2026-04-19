Díez de Revenga (PP) acusa al Gobierno central de "poner tiritas" para frenar las inundaciones

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga - PP

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga ha criticado duramente el anuncio realizado esta semana por el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, sobre la licitación de un contrato para actuaciones en cauces con el objetivo de prevenir inundaciones. A su juicio "es como poner tiritas cuando uno tiene un cáncer. No sirve para nada".

Cree que la verdadera solución para proteger a los ciudadanos de la Región de Murcia frente a las inundaciones pasa por ejecutar las presas previstas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, lo que requiere inversiones mucho más ambiciosas y urgentes que el Gobierno central se niega a acometer desde hace mucho tiempo".

Díez de Revenga ha calificado la medida expuesta por Francisco Lucas como "claramente insuficiente" y ha asegurado que "pretenden vender como una solución mágica un contrato de apenas 6 millones de euros durante 12 meses que, en la práctica, solo sirve para eliminar obstáculos en los cauces".

El senador ha advertido además del "deficiente estado" de las infraestructuras hidráulicas existentes, señalando que "muchas de las presas actuales tienen los desagües de fondo inoperantes y sistemas de alivio que no funcionan correctamente, lo que agrava aún más el riesgo en episodios de lluvias torrenciales".

En este sentido, Díez de Revenga ha exigido al delegado del Gobierno que "abandone el postureo y se centre en resolver los verdaderos problemas de la Región de Murcia", entre los que ha enumerado "la defensa del trasvase Tajo-Segura, el deterioro del servicio ferroviario y la infrafinanciación que sufre nuestra comunidad autónoma".

Finalmente, el senador ha insistido en que "si el Gobierno de España quiere abordar de verdad el problema de las inundaciones, debe cumplir con sus propios planes, ejecutar las infraestructuras pendientes y dejar de bloquear inversiones necesarias por motivos ideológicos".

"El sureste español no puede seguir esperando soluciones parciales. Necesitamos compromiso, inversión real y actuaciones estructurales que garanticen la seguridad de nuestros ciudadanos", ha concluido.