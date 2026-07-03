Díez de Revenga (PP) afirma que el decreto incluye medidas que "facilitarán la emancipación de los jóvenes"

Archivo - PP dice que "las propuestas sectarias e ideológicas en vivienda de Lucas no tienen base presupuestaria ni credibilidad" - PP - Archivo

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha afirmado que el decreto de Vivienda Asequible aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno permitirá construir "25.000 viviendas y facilitar la emancipación de los jóvenes" en la Comunidad, según fuentes del partido.

Díez de Revenga ha señalado que "frente al fracaso y el postureo de Pedro Sánchez, el presidente, Fernando López Miras, sitúa a la Región de Murcia a la vanguardia nacional en políticas de vivienda".

Asimismo, ha asegurado que "ante un problema creado por el Gobierno socialista y sus leyes intervencionistas pactadas con Otegui y Rufián, el decreto de Vivienda Asequible permitirá construir 25.000 hogares y facilitar la emancipación de los jóvenes en la Región".

Al hilo, Díez de Revenga ha destacado que el decreto "incluye una rebaja fiscal que reducirá el esfuerzo económico necesario para la compra de una vivienda, lo que facilita que haya más oportunidades para que nuestros jóvenes y familias puedan acceder a un hogar".

El senador 'popular' ha defendido que el decreto incorpora medidas de simplificación administrativa, entre ellas la declaración urgente de "todos los procedimientos vinculados a la vivienda asequible" y que las terrazas cubiertas dejen "de computar edificabilidad hasta un máximo del 30% de la superficie de la vivienda".

Díez de Revenga también ha señalado que el decreto incorpora una prima específica que "regenerar barrios de la ciudad, antiguos espacios industriales y parcelas afectadas por costes de rehabilitación compleja, una fórmula pionera en España".

Por otro lado, ha criticado la política del Gobierno central en materia de vivienda y ha asegurado que "la fórmula empleada es radicalmente contraria a las políticas intervencionistas sanchistas que han destrozado las posibilidades de acceso a la vivienda", ya que, según ha dicho, "simplifica trámites, ofrece más seguridad jurídica y ataca la raíz del problema".

Finalmente, el senador ha afirmado que las medidas incluidas en el decreto son "soluciones efectivas y eficaces para todos nuestros jóvenes y las familias de la Región" y ha concluido que "qué diferencia con la política de propaganda y postureo de Pedro Sánchez".