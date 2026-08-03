Díez de Revenga (PP): "Luchar contra el cambio climático no es firmar papelitos ideológicos"

Archivo - Díez de Revenga (PP) afirma que el decreto incluye medidas que "facilitarán la emancipación de los jóvenes" - PP - Archivo

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha reclamado al Gobierno de España reformas legislativas para prevenir incendios forestales y acelerar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes frente a las inundaciones, al considerar que esas actuaciones deben constituir el eje de la lucha contra el cambio climático.

Díez de Revenga ha asegurado que "luchar contra el cambio climático no consiste en firmar papelitos ideológicos", en respuesta a las declaraciones que ha hecho este lunes la portavoz del Grupo Parlamentario socialista en la Región de Murcia, "sino en legislar para evitar que se produzcan incendios forestales y en defender a la población con las obras necesarias frente a las inundaciones", al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que abandone "el postureo climático".

El senador ha afirmado que los incendios forestales registrados este verano "han provocado más emisiones de CO2 que todo el sector del transporte durante el año pasado", por lo que ha defendido que "la mejor política climática es prevenir estos grandes incendios mediante una gestión forestal adecuada y una legislación que permita actuar con eficacia antes de que sea demasiado tarde", según ha informado el PPRM.

Asimismo, ha criticado que, a su juicio, "la excesiva burocracia y la ultraprotección" impuestas por el Gobierno dificultan actuaciones destinadas a prevenir incendios forestales. "Proteger el medio ambiente también significa gestionarlo con responsabilidad para reducir riesgos y evitar catástrofes que terminan siendo mucho más dañinas para nuestros ecosistemas", ha señalado.

En materia de inundaciones, Díez de Revenga ha exigido al Ejecutivo central que acelere la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes para proteger a la población frente a episodios meteorológicos extremos. "No basta con hablar del cambio climático en foros internacionales; hay que ejecutar las obras que llevan años esperando y que son esenciales para minimizar sus efectos sobre municipios y familias", ha indicado.

El senador ha lamentado además que el Gobierno, a su juicio, esté "centrado exclusivamente en la cosmética política y en firmar declaraciones que no resuelven los problemas reales". En este sentido, ha defendido que el PP apuesta por "políticas útiles, inversiones y reformas legislativas que permitan proteger nuestros bosques, reducir las emisiones derivadas de los grandes incendios y garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los fenómenos meteorológicos extremos".

En relación con los incendios forestales, Díez de Revenga ha sostenido que estos provocan "un doble retraso en la descarbonización", al generar emisiones de gases de efecto invernadero y eliminar sumideros de carbono durante décadas. Según ha señalado, en 2025 ardieron más de 350.000 hectáreas, con unas emisiones superiores a 70 millones de toneladas equivalentes de CO2, mientras que en lo que va de 2026 se han quemado más de 190.000 hectáreas, con emisiones que superan los 40 millones de toneladas equivalentes de CO2.