La directora de MK de Hefame sostiene que humanizar las marcas refuerza la confianza y la relación con los clientes

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, interviene en el foro BrandPulse - HEFAME

Isabel Santos subraya, en el foro BrandPulse, que "la marca es un elemento vertebrador que define la identidad"

MURCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, ha destacado que "la marca Hefame es un activo estratégico esencial que impulsa la confianza, la diferenciación y la innovación en un sector en profundo proceso de transformación", y que "su humanización es clave porque una marca que se siente internamente no solo cohesiona equipos, sino que impacta en la confianza y la relación con el cliente".

Así lo ha manifestado en el marco de la VI edición de BrandPulse, Estudio sobre la Salud del Branding en España, impulsado por AEBRAND y el Foro de Marcas Renombradas Españolas, celebrada en Murcia, según informaron fuentes de la compañía en un comunicado.

Durante su intervención, Santos ha explicado que la marca de la cooperativa es mucho más que un logotipo, y que "constituye un elemento vertebrador que define su identidad, orienta las decisiones estratégicas e integra valores, reputación y compromiso con las farmacias, los empleados y la sociedad".

Además, ha puesto en valor que humanización de la marca "implica que cada persona que forma parte de Hefame la sienta como suya. Esa conexión interna es la que permite que cada interacción con las farmacias sea cercana, transmita la intención de hacer las cosas bien, acompañar y aportar valor. Así, garantizamos una experiencia auténtica, consistente y diferenciadora, que refuerza tanto la marca corporativa como nuestra propuesta de valor".

La directiva ha manifestado que "una marca que el equipo siente internamente no solo cohesiona equipos, sino que impacta directamente en la confianza y en la relación con el cliente, fortaleciendo su posición y su presencia en el sector".

TRADICIÓN Y FUTURO

En su exposición, la ejecutiva de Hefame ha recordado que, a lo largo de los 75 años de historia de la entidad la marca Hefame, ha sido "un pilar fundamental en su estrategia de expansión, favoreciendo la unión entre tradición y visión de futuro, y acompañando a las farmacias en su desarrollo y crecimiento".

En este sentido, se ha referido a los recientes procesos de integración de otras cooperativas, poniendo en valor el modelo de Hefame que prioriza el respeto por la conservación de las identidades locales.

La directiva ha destacado que "la autenticidad de la marca Hefame nace de cómo cada persona interioriza y transmite sus valores". "Pasión, innovación, honestidad, y orientación al cliente son algunos de ellos, y no son solo principios, sino una forma de ser que se refleja en la cercanía, la responsabilidad y el compromiso con la salud".

Para que esta cultura se viva de forma real y compartida, "Hefame impulsa la formación continua y desarrolla proyectos transversales que refuerzan el orgullo de pertenencia y la coherencia interna".

PROPÓSITO

Santos ha subrayado que "el propósito y la sostenibilidad forman parte intrínseca del ADN de Hefame" y ha destacado, en este sentido, que "la cooperativa actúa con transparencia en sus iniciativas de responsabilidad social, evidencia el impacto real de sus proyectos y refuerza su reputación, demostrando capacidad de anticipación y vocación de servicio en crisis sanitarias como la pandemia o la DANA".

En materia de medioambiente, ha indicado que Hefame apuesta por la reducción de su huella de carbono y promueve la sostenibilidad en todas sus marcas, además de impulsar iniciativas solidarias y ambientales a través de la Fundación Hefame en colaboración con la marca de farmacia de la cooperativa 'ia'.

"Todas nuestras marcas participan activamente en este propósito", ha dicho, poniendo como ejemplo que su marca de farmacia, Interapothek, ia, "desarrolla ediciones limitadas solidarias que apoyan proyectos de la Fundación y apuesta por la sostenibilidad en cada producto".

En sus palabras, "cada una de estas acciones demuestra que nuestro compromiso no es un mensaje vacío, sino una estrategia real aplicada día a día".

DIFERENCIACIÓN

Sobre la importancia de las marcas en la diferenciación de su empresa, la directiva se ha referido a las marcas Interapothek y F+ como "estratégicas en la búsqueda de ese objetivo", destacando que la primera de ellas, la marca de farmacia de Hefame, "se ha consolidado apoyándose en una estrategia centrada en el cliente, que responde a sus necesidades, apuesta por una comunicación directa y cercana, y ofrece un diseño innovador que proyecta profesionalidad y confianza".

El diseño, ha recordado, "ha sido reconocido con 17 premios nacionales e internacionales y ha dado forma a un proyecto que aporta alta rentabilidad y visibilidad a la farmacia, reforzando su imagen ante los pacientes".

Respecto a la marca F+, la ejecutiva ha explicado que ha colocado a su cooperativa "a la vanguardia de la digitalización, al ofrecer a las farmacias un conjunto de servicios tecnológicos que les permite mejorar su atención, optimizar procesos y ganar eficiencia, respetando la cadena de valor y poniendo siempre al paciente en el centro.

Las herramientas integradas en la plataforma F+, como Fmasonline, permiten a las farmacias adaptarse a un entorno digital cada vez más competitivo mediante una solución sostenible y específicamente preparada para la venta online de medicamentos publicitarios, "lo que refuerza la percepción de Hefame como un socio estratégico moderno y fiable".

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

En el análisis de los retos de futuro, Santos ha resaltado como pilares estratégicos la innovación y la digitalización, destacando que durante años la cooperativa se ha preparado para la transformación digital y la introducción de nuevas tecnologías, "lo que nos abre ahora el camino hacia una hiperpersonalización de los servicios y una mayor eficiencia".

En este sentido, ha explicado que la cooperativa desarrolla proyectos tecnológicos dirigidos a aportar "valor real" a las farmacias y que "el futuro pasa por integrar nuevas tecnologías, mantener la confianza y la coherencia de la marca y continuar acompañando a las farmacias en la mejora de la atención a los pacientes".

Isabel Santos ha manifestado que "la marca Hefame seguirá siendo motor de confianza, diferenciación y liderazgo en el sector farmacéutico, un reto que implica evolucionar la marca, integrar la tecnología y mantener el propósito y compromiso con las farmacias y la sociedad".

"Si logramos reflejar nuestra capacidad de innovación y acompañamiento a nuestros socios", ha concluido, "seguiremos aportando valor y liderazgo y ayudaremos a las farmacias a adaptarse y mejorar la atención a sus pacientes", ha concluido.