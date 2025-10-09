El divulgador científico Doctor Fisión, nuevo embajador de la UCAM y alumno del Grado en Periodismo - UCAM

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha incorporado al divulgador científico Doctor Fisión como nuevo embajador institucional y estudiante del Grado en Periodismo.

El acto de firma del acuerdo se ha celebrado en el Monasterio de Los Jerónimos, sede de la UCAM, con la presencia de la presidenta de la Universidad, María Dolores García, junto a diversos responsables de la institución docente, según han informado fuentes de la institución en una nota de prensa.

Doctor Fisión, reconocido por su labor divulgativa en física y astrofísica, cuenta con más de 10 millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram, TikTok o X, y sus vídeos alcanzan mensualmente más de 100 millones de visualizaciones.

Con una marcada vocación por la comunicación rigurosa y cercana, el divulgador ha decidido dar un paso más en su formación académica matriculándose en el Grado en Periodismo de la UCAM.

"Mi objetivo no solo es comunicar, sino hacerlo mejor y necesito tener a mi alcance las mejores herramientas para hacer que el mensaje llegue a todo el mundo", ha señalado Doctor Fisión, quien ha expresado su "satisfacción" por formar parte de la comunidad universitaria.

En este sentido, ha destacado que quiere "intentar que la comunicación aporte credibilidad, responsabilidad y empatía, y ponerme al servicio de la universidad para que el conocimiento llegue a todo el mundo de la mejor forma posible".

Durante su visita al campus, Doctor Fisión ha mantenido un encuentro con estudiantes de primer curso de Periodismo, a quienes ha transmitido su experiencia profesional y su compromiso con la formación continua. Su incorporación ha sido valorada muy positivamente por el equipo docente, que ha subrayado "la motivación y la actitud ejemplar" del nuevo alumno.

El vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, ha destacado que "el caso del doctor Fisión demuestra que el periodismo no es una opción, sino una vocación. Es un honor que haya elegido nuestra Facultad para hacer realidad ese sueño".

En la misma línea, la vicedecana del Grado en Periodismo, Beatriz Correyero, ha afirmado que "viene con una gran voluntad de aprender. Su trayectoria como divulgador es una fuente de aprendizaje también para nosotros".

La Universidad pondrá a disposición de Doctor Fisión los recursos y la flexibilidad necesarios para compaginar sus estudios con su intensa actividad profesional, en un entorno que él mismo ha descrito como "una gran familia en la que te sientes cómodo, feliz y alegre desde el primer momento".