La DJ Sita Abellán y el empresario Francisco Javier Pujante, Doña Sardina y Gran Pez del 2026 - AGRUPACIÓN SARDINERA

MURCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La DJ Sita Abellán y el empresario Francisco Javier Pujante han sido elegidos por la Agrupación Sardinera de Murcia como Doña Sardina y Gran Pez, respectivamente, para este año 2026 en el que el Entierro de la Sardina celebra su 175 aniversario.

Además, también se ha anunciado al encargado de realizar la pitocrónica, que este año será el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el municipio de llegada de la Sardina, que será San Javier.

Estos nombramientos "suponen un reconocimiento a sus trayectorias y a su vinculación con los valores culturales, sociales y festivos que representa el Entierro de la Sardina", han explicado desde la Agrupación en una nota de prensa.

El presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, ha asegurado que para la Agrupación Sardinera es un "auténtico honor" contar con estas personalidades "en un año tan especial como es nuestro 175 aniversario" y ha agradecido su "aceptación y su compromiso con una fiesta que forma parte de la historia, la identidad y el sentimiento de Murcia".