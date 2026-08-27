Doce fallecidos en las carreteras de la Región durante el verano, ocho más que en 2025

Accidente de tráfico entre un turismo y un camión en la A-33, en Yecla, el pasado 24 de agosto - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde el 1 de julio hasta el 24 de agosto, se han registrado en las vías interurbanas de la Región diez accidentes mortales, con doce personas fallecidas. De los doce fallecidos, cuatro eran conductores y cuatro pasajeros de turismo, mientras que también han muerto un conductor de furgoneta, uno de motocicleta, uno de bicicleta y un peatón.

Entre los accidentes mortales registrados este verano figuran los ocurridos el 31 de julio en Alcantarilla, donde fallecieron un motorista y un pasajero de turismo, y el 8 de agosto en Murcia, con dos víctimas mortales. El último siniestro contabilizado hasta el momento tuvo lugar el 24 de agosto en Yecla, en la A-33, donde falleció el conductor de un turismo, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

En comparación con la Operación Verano de 2025, cuando se registraron cuatro fallecidos en vías interurbanas, la cifra de víctimas mortales este verano se eleva a doce.

El 50% de los siniestros fueron por colisión, el 40% por salida de vías y el 10% por atropellos. El subjefefe de tráfico en la Región de Murcia, Alberto Menchón, ha destacado que "en el 20% de siniestros mortales de este verano ha estado presente el consumo de tóxicos, de alcohol y drogas, durante la conducción. Además, el 50% de los conductores fallecidos este verano que han sido analizados por el Insituto de Medicina Legal han arrojado resultado positivo en consumo de alcohol o drogas".

En el conjunto del año, entre el 1 de enero y el 24 de agosto de 2026, se han registrado 17 accidentes mortales en las carreteras interurbanas de la Región, con 20 fallecidos, dos menos que en el mismo periodo de 2025.