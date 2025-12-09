Un documental sobre el edificio Moneo reúne entrevistas, fotografías y el testimonio de su arquitecto - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Edificio Moneo acogerá este jueves, 11 de diciembre, a las 19.00 horas, la proyección inédita del documental 'El Moneo. Un edificio como respuesta, un espacio como pregunta', una obra del artista visual Miguel Peñalver promovida por el Ayuntamiento de Murcia. El estreno tendrá entrada gratuita hasta completar aforo, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha presentado la iniciativa enmarcada en las actividades con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia. El documental constituye la segunda parte del ciclo 'Celebrando El Moneo', codirigido por el intérprete de patrimonio cultural Francisco Montes y la arquitecta Helia de San Nicolás, y celebrado en 2024 con motivo del 25.º aniversario de la doble intervención del arquitecto Rafael Moneo en la Plaza Belluga, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA AL LEGADO DE RAFAEL MONEO

'El Moneo' ofrece una lectura renovada de esta obra arquitectónica, "entendida no solo como un edificio institucional, sino como un catalizador de diálogo entre pasado, presente y futuro", han indicado. Para ello, combina entrevistas originales, material de archivo -planos, fotografías, documentos técnicos- e imágenes inéditas procedentes de grabaciones de los años noventa.

Destacan, además, los planos aéreos filmados especialmente para el proyecto, que aportan otra perspectiva sobre la geometría, la escala y la interacción del edificio con su entorno histórico.

El documental invita a reflexionar sobre cómo habitamos los espacios públicos y su impacto en la construcción de la identidad colectiva. Para ello, analiza el contexto histórico y social en el que surgió el proyecto de Moneo, así como su influencia en la configuración urbana actual.

La banda sonora, creada exprofeso por el Conservatorio Profesional de Música de Murcia, refuerza el carácter sensorial y reflexivo de la obra. A lo largo de su metraje, El Moneo evidencia que la construcción continúa generando debate público un cuarto de siglo después de su inauguración.

La pieza audiovisual construye un relato coral donde participan voces destacadas de la vida pública y cultural murciana: el alcalde José Ballesta, el exalcalde Pepe Méndez, la exdiputada europea Cristina Gutiérrez-Cortínez, los arquitectos María José Peñalver y Vicente Martínez Gadea, así como el cronista oficial de la ciudad, Antonio Botías, entre otros testimonios que completan la narrativa.

Durante la presentación, la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha subrayado el valor singular de esta iniciativa, "uno de los actos más destacados que impulsamos". Pérez puso en valor la calidad de la obra, "una pieza audiovisual muy cuidada, realizada por Miguel Peñalver, que explica la influencia que este edificio arquitectónico ha tenido en la ciudad y la enorme trascendencia que sigue teniendo a día de hoy".

Asimismo, señaló el carácter excepcional del estreno, "una proyección inédita que incorpora un testimonio valiosísimo, como es el del propio autor, Rafael Moneo, primer premio Pritzker de la historia de España desde 1996, al que tenemos la suerte de tener aquí, en el municipio de Murcia, en el corazón de la ciudad".

EXPOSICIÓN

Además, el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia acogerá la exposición 'Moneo Caleidoscópico', comisariada por Francisco Montes y Helia de San Nicolás, que se inaugurará el 12 de febrero de 2026 y que permanecerá abierta hasta el 16 de marzo. La muestra reunirá ilustraciones, diseño gráfico, obra plástica y otros materiales que reflejan la influencia transversal del arquitecto en distintas disciplinas durante estos 25 años.