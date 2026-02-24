El documental que muestra la Semana Santa de Cartagena 'De puertas adentro' se estrena este miércoles en El Luzzy- AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acoge este miércoles el estreno de 'De puertas adentro', el documental que muestra la Semana Santa de Cartagena con una mirada íntima y singular, adentrándose en los preparativos, el trabajo silencioso y la esencia de las cofradías en los meses previos a la Semana Mayor, mostrando el corazón de una tradición centenaria. Se han programado dos pases, a las 19.00 y 20.30 horas, con entrada libre, hasta completar aforo.

El documental, dirigido por el artista cartagenero Enrique Selma, ha sido producido por Film Room, con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y la Junta de Cofradías.

La obra enseña "el trabajo previo a la procesión, lo que habitualmente no se ve, los preparativos, cómo se preparan los tercios, cómo se ponen los hachotes, refleja la emoción de aquellos que son los protagonistas de la Semana Santa", ha explicado Selma.

Selma ha asegurado que en este proyecto ha unido su pasión por el mundo audiovisual con la Semana Santa de Cartagena, de la que es procesionista desde que tenía 13 años: "Este trabajo no es solo un documental sobre la Semana Santa de Cartagena, sino es como una manera de agradecerle todos los momentos que he vivido y que todavía vivo cada año".

La obra recoge "casi todos los días de la Semana Santa 2025, excepto Viernes de Dolores y Domingo de Ramos, porque por lluvia se canceló, entonces el espectador en esta media hora va a sentir y a escuchar con esas bandas sonoras que acompañan a cada procesión", ha añadido el artista.

En esta línea, el director de la obra asegura que la música tiene un papel fundamental en 'De puertas adentro', ya que "cada procesión tiene su banda sonora e incluso dentro de una misma procesión existen diferentes bandas sonoras porque se viven diferentes momentos". El documental cuenta con una duración aproximada de 30 minutos.

La proyección de este documental forma parte de la primera programación cultural de Cuaresma desarrollada por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Junta de Cofradías.

Se trata de un documento que recoge diferentes actividades con las que sumergir a la ciudadanía y a los visitantes en el ambiente, la tradición y el patrimonio emocional que culmina con las procesiones, y que se ha confeccionado con las cuatro Cofradías cartageneras: Socorro, California, Marraja y Resucitado, según informa el Consistorio en un comunicado.