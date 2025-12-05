Dos de cada tres flores de Pascua que se venden en España se producen en la Región de Murcia - CARM

TOTANA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Dos de cada tres flores de Pascua que se venden en España se producen en la Región de Murcia, según ha explicado este viernes la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, en Totana durante una visita a una las empresas de referencia en sostenibilidad en la producción de esta planta a nivel nacional.

A esto se suma la comercialización de más de 7 millones de esquejes, como los que se producen en estas instalaciones, destinados a viveros de toda España y Portugal, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

"Esto es un motivo de orgullo y un ejemplo del trabajo bien hecho por nuestras empresas", afirmó la consejera.

Durante la visita, Rubira ha puesto en valor el peso estratégico que este cultivo tiene para el sector ornamental regional, especialmente en el arranque de la campaña navideña y ha señalado que la Región "es una de las principales productoras de flor de Pascua de España, con alrededor de un millón de plantas cultivadas, de los cerca de 11 millones del total nacional".

Asimismo, ha animado a los ciudadanos a elegir flor de Pascua de origen regional esta Navidad, "porque es un símbolo de nuestra tradición y una forma directa de apoyar a un sector que genera empleo, innovación y prestigio para la agricultura murciana".

En total, las exportaciones regionales de plantas y flores superan actualmente los 31 millones de euros. Este año se ha producido un incremento del 5,6 por ciento, lo que supone un millón de euros y medio más que en 2024.