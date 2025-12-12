Dos de cada tres personas emprendedoras en el municipio de Murcia en 2025 son mujeres

Mercedes Bernabé en la presentación, acompañada por la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, AJE Región de Murcia, Almudena Abellán - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo que dirige Mercedes Bernabé, ha presentado el Velocímetro del Emprendedor 2025, un estudio que analiza el perfil, las necesidades y las motivaciones de las personas emprendedoras del municipio. En la presentación ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, AJE Región de Murcia, Almudena Abellán.

El informe, elaborado a partir de 125 asesoramientos ofrecidos por AJE durante el último año, confirma el crecimiento sostenido del emprendimiento femenino en el municipio. En concreto, el estudio revela que el 66 por ciento de las personas emprendedoras en Murcia durante 2025 han sido mujeres, una cifra que consolida la tendencia ascendente de los últimos ejercicios.

El análisis, realizado entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, forma parte del Convenio de Colaboración entre AJE y el Ayuntamiento de Murcia, integrado en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027.

"Este estudio demuestra que Murcia avanza hacia un modelo económico más innovador y con un creciente liderazgo femenino", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, que ha destacado la consolidación del municipio como un entorno favorable para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.

En cuanto a la edad, la franja más activa se sitúa entre los 31 y los 35 años, con un 25 por ciento, seguida de los grupos de 26 a 30 años y de personas mayores de 41 años, ambos con un 19,4 por ciento. Estos datos confirman que el emprendimiento atrae tanto a perfiles jóvenes como a profesionales con experiencia consolidada.

En relación con los sectores, el comercio continúa liderando las nuevas iniciativas con un 36,1 por ciento de los proyectos, seguido de la formación y de la hostelería y restauración. El informe también muestra que el 69,4 por ciento de las personas emprendedoras cuenta con experiencia previa en la actividad que desean iniciar, un factor que refuerza la viabilidad de sus propuestas. Las consultas más frecuentes se han centrado en ayudas y financiación, con un 39,3 por ciento, así como en información general y elaboración de planes de empresa.

Otro de los aspectos relevantes del estudio es el crecimiento del interés por la Responsabilidad Social Corporativa. Las personas emprendedoras muestran una mayor sensibilidad hacia la conciliación laboral, señalada en un 26,1 por ciento de los casos, la igualdad, con un 23,9 por ciento, y la sostenibilidad medioambiental. Tanto el Ayuntamiento de Murcia como AJE destacan que esta evolución está alineada con las estrategias europeas y locales de desarrollo sostenible y responde a demandas actuales del mercado y la ciudadanía.

"Desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer formación, asesoramiento y herramientas útiles para que cualquier persona con una idea pueda convertirla en un proyecto real y viable. El emprendimiento es una vía imprescindible para generar empleo y dinamizar la economía local", ha finalizado la edil Mercedes Bernabé.

El estudio también refleja las motivaciones para emprender, entre las que destacan la tradición familiar (4,4%), el deseo de ser su propio jefe (22,2%), la situación laboral (24,4%) y, como principal impulso, la detección de oportunidades de negocio, señalada por el 48,9% de las personas participantes.

"Estos datos ponen de manifiesto que, aunque existen factores personales y circunstancias externas que influyen en la decisión de iniciar un proyecto empresarial, la mayoría de las personas emprendedoras del municipio identifican en su entorno posibilidades reales de crecimiento y generación de valor. Este enfoque orientado a la oportunidad confirma la evolución del ecosistema emprendedor de Murcia hacia modelos más innovadores, estratégicos y sostenibles", señalan desde el consistorio.