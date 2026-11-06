Dos heridos, uno grave, al volcar un turismo en la calle Mayor de Torreagüera, en Murcia

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MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 23 y 24 años han resultado heridos en la madrugada de este viernes, uno de ellos de gravedad, al volcar un turismo en la calle Mayor de la pedanía murciana de Torreagüera, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 00.53 horas, cuando el vehículo ha volcado con sus dos ocupantes dentro. Uno de ellos, el más grave, ha sido trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca, y el otro al Reina Sofía.

Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, dos ambulancias con personal sanitario y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia, que han sacado del coche a los dos heridos porque se encontraban atrapados.