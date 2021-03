Las dos mociones "más necesarias que nunca" para los equipos negociadores de Cs y PSRM

"Han sido capaces, en menos de 48 horas, de comprar y sobornar la voluntad de tres diputados, manchando el nombre y las instituciones de la Región", ha dicho Lucas

MURCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los equipos negociadores de Ciudadanos y PSRM se han reunido esta mañana en la sede de la formación 'naranja' para seguir ultimando los detalles de la moción de censura que presentarán esta semana al Gobierno regional de Fernando López Miras.

Tras el encuentro, el portavoz del PSRM, Francisco Lucas, y el portavoz de Cs, Juan José Molina y el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, han comparecido ante los medios para desgranar en qué se está trabajando en dicha comisión.

El primer en comparecer, Francisco Lucas, ha remarcado que ayer "se puso de manifiesto que la corrupción existe y que la corrupción es el Partido Popular. Han sido capaces, en menos de 48 horas, de comprar y sobornar la voluntad de tres diputados, tres diputados que son transfugas y que han manchado el nombre y las instituciones de la Región de Murcia".

Lucas ha querido que "le quede claro" a los 45 diputados de la Asamblea Regional "que toda la ciudadanía de la Región nos está observando, y por tanto, en los próximos días tendrán que elegir entre regeneración o corrupción. Ellos deciden y la Región de Murcia nunca lo va a olvidar.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha remarcado que los dos partidos están decididos y que las dos mociones, la municipal en el Ayuntamiento de Murcia y la regional, "siguen en marcha".

"Esto va más allá de una moción de censura para quitar un gobierno, es una cuestión de dignidad o corrupción y los 45 diputados de la Asamblea tendrán que decidir si quieren que se debata para acabar con este gobierno que compra voluntades a plena luz del día o quieren ser cómplices de esta corrupción", ha añadido.

Por ello, Molina ha señalado que van a seguir trabajando en la moción de censura y en el debate que se planteará en la Asamblea Regional.

Por último, Gómez ha explicado que en esta reuniones se está poniendo sobre la mesa las políticas que se van a llevar a cabo en los próximos años una vez salga adelante la moción de censura al alcalde José Ballesta.

LA MOCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA CAMINA "SIN FISURAS"

Una moción que camina "sin fisuras" según Gómez, "está más que debatida y consensuada y se basa en la responsabilidad de Cs de no ser cómplice de un partido corrupto, que no respeta la democracia, que compra voluntades". "Mientras existan partidos que compran voluntades la corrupción va a seguir brillando en las administraciones públicas y oscurenciendo la democracia", ha aseverado.

No teme que pueda haber fragmentación en el voto de la moción porque esta situación que se denuncia "viene de atrás, del bloqueo continuo que nos han hecho, sin respetar el primer punto de Gobernabilidad que firmamos desde el minuto uno, que era trabajo en unidad de acción".

A eso se le une, dice Gómez, que el Ayuntamiento le haya dado la espalda a los ciudadanos, "poniéndose de lado cuando se les notificaron que habían prácticas irregulares en la contratación pública del Consistorio murciano", algo que le trasladó al alcalde y a los servicios jurídicos municipales.

El portavoz 'naranja' ha recordado que su partido vino para regenerar la política y "no podemos seguir trabajando ni un minuto más con un partido que no es capaz de gobernar en coalición y que se cree que tiene derecho para estar trabajando de manera unilateral y sin contar con su socio de gobierno".

Gómez también ha denunciado el "linchamiento" y el "acoso" que viene sufriendo desde hace tiempo, un linchamiento que ha perjudicado a su propia familia. "Hemos llegado a tener hasta miedo a la hora de llevar a mi hija al colegio por la mañana", ha remarcado.

Y precisamente esos "límites que se saltaron", ha dicho, fueron los que llevaron al vicealcalde de Murcia a denunciar esta situación y a plantear la moción de censura que está en marcha. "Que me sigan por la calle o me pongan un detective lo asumo, pero que sigan a mi familia o me amenacen en mi casa no lo vamos a aceptar", ha añadido.