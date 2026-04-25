Dos personas resultan heridas por intoxicación de humo y quemaduras en un incendio de vivienda en Molina

Labores de extinción del fuego en la vivienda - BOMBEROS CEIS

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido esta pasada noche en el incendio declarado en el recinto de una vivienda, con dos personas afectadas, en Torreallta, en el municipio de Molina de Segura.

Varias llamadas al '1-1-2' Región de Murcia hacia la 1.17 de la madrugada, informaban del incendio declarado en el recinto exterior de una vivienda situada en la Calle Pio Baroja de Torrealta, pedanía de Molina de Segura.

Según los llamantes, los ocupantes de la vivienda, un hombre, una mujer y tres niños había salido de la vivienda, pero no podían salir del recinto vallado de la propiedad.

Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, Policía Local de Molina de Segura y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Policía Local de Molina de Segura ha confirmado que el incendio estaba ocurriendo en el exterior de la vivienda, dentro del recinto vallado de la propiedad y que ya se habían facilitado a la familia la salida del recinto.

Bomberos del Consorcio han logrado sofocar el incendio, que no ha afectado a la vivienda principal, procediendo a ventilar la zona afectada a la 1.48 de la madrugada.

Sanitarios del 061 informaban que atendían a dos adultos, un hombre de 48 años (in situ), y una mujer de 42 años, que si ha precisado traslado al Hospital Morales Meseguer de Murcia. Ambos presentaban síntomas de intoxicación de humo y quemaduras, al intentar sofocar el fuego con una manguera de riego.