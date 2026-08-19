Dos tortugas bobas heridas son devueltas al mar tras su recuperación en El Valle

El presidente de la Comunidad y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en la liberación de dos ejemplares de tortuga boba hoy en Calnegre. - CARM

LORCA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Dos ejemplares de tortuga boba han sido liberados este miércoles en la Cala de Calnegre, en Lorca, después de ser localizados heridos en el litoral de Mazarrón y pasar por el Centro de Fauna Silvestre El Valle para su recuperación.

Uno de los ejemplares, de 28,8 kilos y 64 centímetros de longitud, fue localizado el pasado 26 de junio por socorristas municipales en la playa de Bolnuevo, en Mazarrón. La tortuga presentaba una lesión grave en una de sus aletas, con riesgo de amputación, y se encontraba enmarañada en restos de redes y cabos.

El segundo ejemplar, de 1,8 kilos, fue localizado en alta mar, en aguas de la bahía de Mazarrón, por una embarcación turística que recogió al animal y lo trasladó a puerto tras avisar al Centro de Recuperación. La tortuga se encontraba enmallada en sacos de rafia y presentaba una ligera estrangulación en sus extremidades, según ha informado la Comunidad.

Tras su recuperación por parte del personal veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, ambos ejemplares han sido devueltos a su hábitat marino. Con estas dos liberaciones, ya son 31 las tortugas bobas adultas recuperadas y devueltas al mar desde 2021, frente a los 29 ejemplares liberados durante la década comprendida entre 2010 y 2020.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha participado en la puesta en libertad de los dos ejemplares y ha destacado "la importancia que tiene la ayuda, el apoyo, la sensibilización y la concienciación de toda la sociedad para que la Región de Murcia sea un territorio seguro para la tortuga boba".

López Miras ha señalado que estas liberaciones ponen de manifiesto, en sus palabras, el compromiso con "la protección de nuestra fauna" y con el medio ambiente.

TERRITORIO TORTUGA

La Comunidad desarrolla además la campaña de sensibilización, formación, concienciación y voluntariado ambiental 'Territorio Tortuga', puesta en marcha en 2017 tras los primeros eventos de anidación, con el objetivo de dar a conocer el protocolo de actuación ante la presencia de ejemplares de tortuga boba en las costas regionales.

Durante la actual temporada se han detectado dos anidamientos. El primero se localizó el 3 de julio en la playa del Estacio, en La Manga, con una puesta de 75 huevos, que fueron trasladados al kilómetro 15 de La Manga. El segundo se detectó cinco días después en la Cala de los Dentoles, dentro del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en Cartagena, con 92 huevos.

En total, la Región de Murcia ha registrado 11 nidos de tortuga boba desde que se localizó el primero en 2019.