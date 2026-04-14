Un dron de gran capacidad se suma a la campaña contra el mosquito del Ayuntamiento de Murcia

Presentación de la campaña contra el mosquito del Ayuntamiento de Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo dron se suma este año a la campaña contra los mosquitos, incluido el mosquito tigre del Ayuntamiento de Murcia. Esta nueva adquisición se utilizará en grandes zonas con aguas estancadas, como el barranco de Tabala o el cauce del río.

"Tiene una capacidad de vuelo de hasta 80 kilos y 52 de tratamiento, lo que permite abarcar más superficie de trabajo con una sola herramienta", ha explicado el gerente de Lokímica, Noé Pérez, durante la presentación de la campaña. De esta manera, un piloto y un ayudante cargador pueden realizar el trabajo de hasta 10 brigadas por método terrestre.

Este dron se une a un helicóptero de 600 kilos de carga que se utiliza tras las danas y otro de 25 kilos que se usa a diario.

Para luchar contra todo tipo de plagas el Ayuntamiento de Murcia cuenta con la app 'Plagas Murcia' con la que los ciudadanos pueden comunicar la aparición de una plaga en un espacio público de barrios y pedanías. "Permite comunicar estas incidencias de manera más ágil en cualquier horario", ha explicado el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Por su parte, el Consistorio actúa en más de 500 edificios municipales, cerca de 13.000 espacios públicos, 51.000 imbornales, 1.300 parques y jardines, centros municipales, museos, bibliotecas, los 38 consultorios, así como en los ocho mercados y plazas de abastos y en las vías públicas, ha apuntado la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

El contrato incluye el tratamiento contra roedores, cucarachas y mosquitos, quirómidos, garrapatas, pulgas, chinches y avispas. Asimismo, cuenta con 22 aplicadores y 11 vehículos adaptados, así como con los drones y una infraestructura geolocalizada.

A través del servicio de limpieza urbana se han realizado diferentes acciones que han permitido llegar a barrios más vulnerables o a dar cobertura al Día de Todos los Santos en el cementerio de Nuestro Padre Jesús.

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha, a través de la guía de promoción de salud, unos talleres dinámicos que se desarrollan en los centros educativos para enseñar a los escolares a identificar, prevenir y seguir las recomendaciones respecto al mosquito tigre.

Con la entrada más tardía del calor este año se ha retrasado el incremento de las poblaciones de mosquito con respecto a otros años, según el técnico responsable del control de plagas del Ayuntamiento de Murcia, José María Meseguer, quien ha advertido que ya se está viendo actividad en los posibles focos.

El dron, ha explicado, ya se ha empezado a usar en zonas como la rambla de Tabala, donde ya han aparecido larvas debido a que se trata de una lámina de agua fina donde estas aparecen con poca temperatura.

El trabajo de los técnicos se centra en imbornales de competencia municipal, donde tienen identificados 57 zonas de mayor riesgo.

Aún así, insiste en que el "mosquito tigre cría mucho en espacios privados" por lo que ha recordado la importancia de no dejar acumulaciones de agua en viviendas, jardines y huertos o renovarlas de manera regular para que no se reproduzcan, lo que ocurre en cuestión de una semana.

El Ayuntamiento ha actuado en cinco viviendas particulares en 2025 a petición de Servicios Sociales. Se trata de casos donde no hay recursos, como en casos de síndrome de Diógenes, donde se suelen tratar las chinches de las camas.