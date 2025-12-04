La economía de la Región crecerá un 2,6% en 2025 y un 1,3% en 2026, por debajo de la media nacional, según Funcas

Archivo - Recurso negocios, dinero, calculadora, hacienda, recaudación, IRPF - GESTHA - Archivo

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de análisis Funcas estima que la economía de la Región de Murcia crecerá un 2,6% en 2025 y un 1,3% en 2026, por debajo de la media nacional en ambos casos.

Así lo ha explicado este jueves Funcas en la presentación de las previsiones para las CCAA 2025-2026, que refleja que Islas Baleares (3,5%), Canarias (3,5%) y en menor medida Andalucía (3,3%) y Madrid (3,3%) son las comunidades autónomas que más crecerán este año.

Tras liderar el crecimiento en 2024, la Región de murcia registrará en 2025 una "desaceleración", con un avance del PIB del 2,6%, inferior a la media nacional.

Funcas ha apuntado que la moderación del crecimiento se explica sobre todo por la menor aportación del sector primario. Tanto la industria como los servicios evolucionan "en línea" con la media nacional, si bien el peso de estos sectores en la estructura productiva de la comunidad autónoma es menor, mientras que la agricultura tiene mayor presencia.

Por otra parte, el comportamiento de los visados y el descenso de la licitación oficial registrada en el pasado ejercicio prefiguran un "crecimiento limitado" de la actividad en el sector de la construcción en 2025.

La tasa de paro, según Funcas, descenderá hasta el entorno del 12%. Tanto el empleo como la población activa avanzan a un ritmo vigoroso.

El crecimiento previsto del PIB en 2026 es del 1,3%. La composición estructural de la industria en la Región está "globalmente en sintonía" con el ciclo expansivo que conoce la economía española: el peso de las ramas más dinámicas como el de las que presentan un peor desempeño es reducido, concentrándose su actividad en ramas que evoluciona en consonancia con el conjunto de la economía. No obstante, dentro de su sector servicios es limitada la presencia de las ramas más expansivas de esta etapa.

Por otra parte, la evolución conjunta de los indicadores adelantados de construcción en 2025 anuncia un "resultado discreto" para el próximo año. El mercado laboral seguirá progresando, y se estima que la tasa de paro descenderá hasta el 11,6%.