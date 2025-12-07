Economistas murcianos recorren Apulia (Italia) en unas jornadas de networking en enclaves Patrimonio de la Humanidad

Treinta economistas de la Región de Murcia han participado en un viaje profesional de networking por Italia, donde han visitado algunos de los enclaves más emblemáticos de Apulia - FIDEDIGNO

Treinta economistas de la Región de Murcia han participado en un viaje profesional de networking por Italia, donde han visitado algunos de los enclaves más emblemáticos de Apulia (Puglia en italiano), la región que conforma el 'tacón' de la bota. Se trata de una zona considerada una de las más fascinantes del país, con ciudades que son auténticos referentes del arte medieval y barroco y paisajes de una atmósfera singular.

La expedición recorrió Alberobello, fundada en el siglo XIV por los condes de Conversano. Sus célebres trulli, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, surgieron como una ingeniosa estrategia para evitar el pago de impuestos mediante construcciones fácilmente desmontables.

Otro de los hitos del viaje fue el Parque Nacional de la Alta Murgia, un bucólico territorio en cuyo centro se alza el majestuoso Castel del Monte, también Patrimonio de la UNESCO. La fortaleza, mandada construir en el siglo XIII por Federico II, es considerada su obra más grandiosa y un ejemplo único de arquitectura militar medieval.

Los economistas visitaron además Barletta, antiguo puerto vinculado a la ciudad romana de Canosa y asentado en la desembocadura del río Ofanto. La localidad alcanzó gran relevancia en la Edad Media.

El recorrido incluyó una visita en profundidad a Bari, capital de la región, así como a Polignano a Mare, cuyos orígenes se remontan al siglo IV a. C., cuando Dionisio II de Siracusa fundó la colonia griega de Neápolis.

En Altamura, el grupo descubrió una ciudad erigida sobre una colina de la meseta de las Murge y tradicional cruce de caminos. Para proteger las riquezas de los comerciantes que se asentaban en ella, fue amurallada y su interior terminó llenándose de palacios y edificios señoriales.

Entre las últimas paradas destacó Lecce, conocida como la 'Florencia del Sur', situada entre los mares Jónico y Adriático. Aunque la leyenda sitúa su origen tras la caída de Troya, su fundación histórica corresponde a la época romana en el siglo III a. C. También se visitó Otranto, la célebre 'Puerta de Oriente' por su ubicación en la punta del Adriático.

"La valoración del viaje de networking está siendo muy positiva, tanto por el aprovechamiento profesional como por la oportunidad de estrechar lazos entre los participantes en un entorno cultural excepcional", afirman los economistas.