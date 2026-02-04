Economistas ven una recuperación de la senda de mejoría iniciada en 2022 pero advierten de la pérdida poder adquisitivo

Presentación del Barómetro 38 del Colegio de Economistas - EUROPA PRESS

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La solidez del crecimiento económico, a pesar de la situación de incertidumbre existente, el dinanismo del mercado de trabajo y la suavización de las tensiones arancelarias han propiciado una mejora en la percepción de los encuestados sobre su situación personal, permitiendo recuperar la senda de mejoría que se inició en 2022.

Así se desprende de los resultados del Barómetro 38 del segundo semestre del Colegio de Economistas, en el que se pone de manifiesto, por el contrario, la percepción que tiene la población de este crecimiento económico, "que no se traslada al consumidor, parece que no existe una eficiente redistribución de la riqueza".

Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa Patricio Rosas, director del Servicio de Estudios Económicos, ello puede deberse a varios factores, como "el debilitamiento del poder adquisitivo que se produce cuando los precios se encuentran en crecimiento, los elevados precios de la vivienda y determinadas características particulares que presenta el mercado de trabajo". "Esto podría estar influyendo en que las necesidades que tienen los hogares superen la capacidad adquisitiva de las familias", ha señalado.

En lo referido a la valoración de la situación económica personal respecto a seis meses antes, más de la mitad declara encontrarse igual, un 17 por ciento mejor y un 16,1 se decanta por la respuesta de peor.

Datos que, según ha comentado, suponen una mejora "significativa" respecto al barómetro anterior, correspondiente a junio de 2025, "donde la opción peor cae 7 puntos, mientras que aumenta tanto la opción igual con 3,8 puntos, como la mejor que sube en 3,3 puntos".

Sobre la situación económica actual respecto hace seis meses, la economía regional alcanza una puntuación de 3,16 y sube levemente la puntuación de la economía española y europea, lo que confirma "una mejora generalizada de la economía, especialmente destacada en el caso de la Región de Murcia".

En cuanto a las expectativas para los próximos seis meses, los encuestados muestran una elevada cautela a la hora de valorar el comportamiento, por lo que "no anticipan unos cambios relevantes en el corto plazo". En definitiva, "estas expectativas se mantienen estables de cara a la primera mitad del año en el que nos encontramos", ha indicado Rosas.

Sobre la percepción de los encuestados en el desarrollo sectorial en este ejercicio, el ranking de crecimiento está liderado por los sectores de Nuevas Tecnologías de la información y las comunicaciones (3,85), seguido de Turismo, ocio y hostelería (3,66) y Construcción (3,51). En un segundo grupo se incluyen Actividades sanitarias y de servicios sociales, Logística y transporte e Industria agroalimentaria.

Por contra los sectores con expectativas de crecimiento menos favorables para este año son Financiero y seguros (3,23), Agricultura (3), Otra industria (2,83) y Comercio Minorista (2,36). Sin embargo, "la visión general muestra un pequeño avance en relación al obtenido en el semestre anterior, lo que hace pensar que hay una cierta inercia en el crecimiento de la economía murciana que se ve reflejada en todos los sectores", según José Carlos Sánchez, director técnico del barómetro.

SALUD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

En cuanto a la salud financiera de las empresas, se observa un repunte "notable" en esta edición, confirmando una recuperación iniciada hace dos años una vez que "se superó el bache, cómo empezamos el ejercicio anterior y cómo se percibía todavía a mitad de 2025 el impacto de toda la guerra arancelaria".

Las expectativas de cara a los próximos seis meses reflejan una progresiva mejoría en la salud económico-financiera del tejido empresarial murciano.

Atendiendo a la evolución del consumo de las familias, los resultados obtenidos permiten recuperar un moderado optimismo para los próximos seis meses y se prevé que las dificultades para las familias sean menos intensas.

Asimismo, el índice de confianza del economista refleja una intensa recuperación, volviendo a zona positiva y alcanzando el tercer valor más elevado de los últimos siete años. La confianza del economista retoma intensamente su recuperación.

POTENCIAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

En el bloque de transición energética, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Marcos Martínez, ha destacado el "alto" potencial en energías renovables que tiene la Región y que esto "puede ser un factor de competitividad para las empresas centrales cuando funcionan".

Sin embargo, también consideran como obstáculo en el desarrollo de esta transición energética "la inseguridad jurídica, la falta de productividad estratégica y el coste de las inversiones".

En este apartado, "solo el 20% de los encuestados cree que la resistencia social o empresarial es realmente un obstáculo, priorizan inseguridad jurídica, falta de verificación y el coste de las inversiones frente a este punto, que quizás tiene tanta relevancia en la actualidad también". Mientras que el 63% considera que el nivel de concienciación social sobre la transición energética es "insuficiente".

En cuanto a los factores más relevantes a la hora de abordar la transición energética, destacan "la mejora de la eficiencia energética, la necesidad de un marco regulatorio estable y conseguir una seguridad y autonomía energética suficiente".

Finalmente, con respecto al mix energético, "si sumamos el 80% opina que la energía nuclear debe tener un papel fundamental o complementario en la transición energética apoyando al resto de energías renovables", ha precisado.

SITUACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL Y SABIC

Preguntado sobre la situación en la que se encuentra el sector industrial y Sabic, el director del Servicio de Estudios Económicos ha destacado la importancia del mismo en el mercado, ya que "incorpora más productividad, empleo más estable y mejor retribuido", de forma que el hecho de que "pueda haber empresas o ciertas circunstancias que puedan minorar ese sector industrial no es una buena noticia y no suma a una economía".

"La situación generada por el cierre previsto de Sabic es una muy mala noticia, pero hay otros muchos sectores o subsectores dentro de la industria que sigue avanzando notablemente", ha afirmado, para después recordar que el sector industrial cerró el pasado año con un crecimiento "notable" y no ve signos de comportamiento "negativo" durante este año, sin perjuicio de lo que ocurra en Sabic.