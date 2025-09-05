El edificio Moneo abrirá sus puertas a los murcianos para seguir el pregón de la Feria a cargo de Viva Suecia

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, en la rueda de prensa tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El edificio Moneo de Murcia abrirá este domingo por la tarde sus puertas para acoger a las primeras personas que lleguen para seguir el pregón que ofrecerá el grupo musical Viva Suecia a las 21.30 horas, en la plaza del Cardenal Belluga, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así lo ha indicado la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, en la rueda de prensa tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

Pérez ha explicado que los festejos están generando una "altísima expectación", con cerca de un millón y medio de impactos en redes sociales desde su comienzo, sobre todo centrados en los actos principales, como la bajada de la Virgen, el inicio de los Huertos del Malecón, la noria panorámica y el recinto ferial en La Fica.

La Feria de Murcia se extenderá hasta el 16 de septiembre con más de 300 actividades dirigidas a todos los públicos, repartidas en más de una treintena de escenarios y con más de 60 actuaciones musicales. El broche final lo pondrá la romería de la Virgen de la Fuensanta.

El 11 de septiembre llegará el estreno del espectáculo músico-teatral 'Murcia 1200. El relato de una historia', en la que participarán más de 100 actores. Además, los 'Atardeceres de Nuestro Aniversario 1200' transformarán el Puente de Hierro en un mirador para contemplar el río.

El Plano de San Francisco acoge la gran noria panorámica, accesible y gratuita para personas con movilidad reducida o discapacidad acreditada, y el mercadillo artesanal, con ocho casetas que ofrecen productos de artesanía y comercio local.

La gastronomía también tiene un papel protagonista con la tercera edición de 'Cómete Murcia' en el Paseo Teniente Flomesta, que reúne 14 foodtrucks y dos barras de bebidas, con propuestas que van desde hamburguesas gourmet hasta cocina internacional, además de opciones veganas y para celíacos.

Este espacio, que superó el medio millón de visitantes en sus dos primeras ediciones, es uno de los puntos de encuentro más concurridos de la Feria, acompañado por actuaciones musicales y actividades paralelas.