Decoración navideña en la plaza del Cardenal Belluga - EUROPA PRESS

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encendido del alumbrado navideño en el municipio de Murcia tendrá contará la presencia de la cantante Edurne, que actuará después del espectáculo de encendido que se celebrará en la plaza del Cardenal Belluga a las 19.00 horas.

Bajo el lema 'La luz que compartimos', el espectáculo comenzará en la fachada del edificio Moneo con una representación de danza vertical que, acompañada de la música de la Coral Discantus, concluirá en la fachada de la Catedral.

"Vamos a darle la bienvenida a una Navidad profundamente tradicional, orgullosa de nuestras tradiciones y de la forma que tenemos los murcianos de celebrarla, abrazando a todo el que viene desde fuera", ha afirmado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, durante la presentación.

La estrella será "el gran elemento inspirador" de esta Navidad. "La luz que iluminó el camino a Belén va a estar muy presente en todos los elementos decorativos", ha indicado la alcaldesa. Brillará en calles como Trapería, en distintos elementos ornamentales y en la propia imagen de la campaña, convirtiéndose en el símbolo que unificará toda la programación navideña. Además, será una gran estrella la encargada de activar simbólicamente el encendido de la Navidad en el acto de Belluga.

La Coral Discantus participará con sus secciones infantil, juvenil y de adultos. Sin desvelar muchos detalles, su director, Ángel Luis Carrillo, ha avanzado que esa luz a la que hace referencia el lema del espectáculo "irá rebotando en distintos lugares especiales de la plaza". "Es un espectáculo creado para este momento que, a través de diversos elementos, va a ir transformando una pequeña nota en una gran catedral de sonidos a través de villancicos muy conocidos que llegarán desde el Moneo hasta la Catedral", ha avanzado Carrillo.

ENCENDIDO SIMULTÁNEO

Los 8,5 millones de bombillas LED de ultrabajo consumo que iluminarán la Navidad de Murcia se encenderán el sábado de manera simultánea.

La decoración incluye tres conos luminosos transitables de 20 metros de altura, árboles ornamentales, campanas, referencias a los Reyes Magos y elementos decorativos en distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

El alumbrado se extenderá por las 59 pedanías y los ocho distritos del municipio, donde se instalarán más de 1.412 arcos luminosos, cinco kilómetros de guirnaldas y una veintena de árboles de Navidad. Más de 50 operarios han trabajado en el montaje de una iluminación que llegará también a nuevas calles y se completará con elementos ornamentales de gran formato, adornos florales y maceteros retroiluminados. Además, en la plaza del Cardenal Belluga se han instalado nueve grandes árboles iluminados que permanecerán encendidos hasta enero.