Efectivos del Plan Infomur apagan conato de incendio forestal declarado Salmerón, en Moratalla

Bomberos trabajan en la zona afectada por el incendio - 1-1-1

MORATALLA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur han sofocado un conato de incendio forestal declarado en Salmerón, pedanía de Moratalla, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

Una llamada del Centro de Coordinación Forestal (CECOFOR) ha alertado al '1-1-2' a las 14.31 horas de que una quema se había descontrolado y el fuego se estaba extendiendo al margen del río y a zona de monte.

Hasta el lugar del incendio se han dirigido dos brigadas forestales con sus correspondientes agentes medioambientales; un helicóptero con brigada helitransportada, y efectivos de Policía Local y Guardia Civil.

Para la correcta extinción del incendio se ha tenido que realizar un corte de corriente de la línea eléctrica.

A las 18.00 horas, el mando de la extinción ha dado por extinguido el incendio, que ha afectado a 1.200 metros cuadrados de cañal de acequia, 200 metros de zona forestal y rastrojos agrícolas.