Egío (Podemos) pide que la Cárcel Vieja de Murcia se dedique "exclusivamente" a la memoria

1134312.1.260.149.20261116140642 El candidato de Podemos a las elecciones generales, Víctor Egío, y el catedrático de Historia Contemporánea y número 3 de la lista al Congreso, Pedro Egea Bruno - PODEMOS RM

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos por la Región de Murcia a las elecciones generales, Víctor Egío, ha propuesto la recuperación de la Cárcel Vieja de Murcia como un lugar "exclusivamente dedicado a la memoria".

La formación morada propone, de cara a las elecciones generales del 29N, recuperar la Cárcel Vieja como un lugar "de memoria, investigación y estudio de los crímenes franquistas", y también trasladar las actividades culturales que se realizan en este centro al cine Rex, que Podemos promete convertir en un centro cultural, según han informado desde la formación.

Egío propone revertir el uso actual de este espacio convertido en un Centro de Cultura Conteporánea . "PP desde el Ayuntamiento y el PSOE desde el Ministerio han desnaturalizado por completo este lugar, incluso han permitido que se monte un bar de tapas, borrando la memoria del que fue el centro neurálgico de la represión franquista en la Región de Murcia, que asesinó a 1752 personas", ha denunciado.

Por su parte, el número 3 de la lista al Congreso, el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, Pedro Egea Bruno, ha querido resaltar que "más de 2.000 personas estaban hacinadas en la Cárcel Vieja, matadas de hambre y enfermedades; 890 de ellas fueron fusiladas".

El catedrático emérito ha destacado el fusilamiento de 13 mujeres durante la dictadura en la ciudad, con 13 mujeres fusiladas, "con constantes violaciones y con mujeres embarazadas a las que les robaron los bebés para entregárselos a familias de la jerarquía franquista".

"La memoria histórica es incómoda en esta Región porque pone en tela de juicio un pasado que aquí fue especialmente cruel", ha proseguido Egea Bruno. "La historia de la represión en Murcia ha sido silenciada, y se ha potenciado la historia franquista", ha concluido.