El Ejecutivo regional "no tiene esperanza" en el nuevo modelo de financiación autonómica que presentará el Gobierno

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - Alberto Ortega - Europa Press

MURCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no tiene ninguna esperanza" al respecto de la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses, que podría estar en el mes de enero y que combinaría la multilateralidad con la bilateralidad.

Para Ortuño "con este Gobierno que tenemos en España, las palabras no significan nada". El portavoz considera que para reformar el Sistema de Financiación Autonómica "lo primero que tienen que hacer es sentar a todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tienen que escuchar, tienen que dialogar, tienen que negociar cosas".

Así, Ortuño ha insistido en la importancia de hablar con "todas las comunidades autónomas" al asegurar que el Gobierno "quiere pactar una financiación singular con Cataluña y después hablar con las demás" lo que a su juicio es "inaceptable".