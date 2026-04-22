Elena Clara Palazón, pregonera de las Fiestas del Corpus 2026 en Archena

Elena Clara, pregonera de las Fiestas del Corpues 2026 en Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Archena ya tiene pregonera para sus Fiestas del Corpus 2026, Elena Clara Palazón, una figura clave en la vida cultural del municipio y referente en el mundo de la danza.

Formada en el Conservatorio Profesional de Arte Dramático y Danza de Murcia, donde se especializó en danza española, Elena Clara desarrolló parte de su carrera artística en el Ballet Español de Murcia, del que formó parte durante una década, actuando en escenarios nacionales e internacionales bajo la dirección de Carmen y Matilde Rubio, según han informado desde el Consistorio.

Desde principios de los años 90 dirige su propia academia en Archena, consolidando más de 30 años de trayectoria dedicados a la formación de generaciones de bailarines y a la promoción de la cultura local.

En los últimos años ha seguido vinculada a los escenarios como solista de castañuelas, participando en eventos destacados como las Jornadas de la Castañuela de Murcia, el Festival Internacional celebrado en el Teatro Lara de Madrid o la presentación de Castamusic en Sevilla.

La alcaldesa, Patricia Fernández, ha destacado que su elección "representa el agradecimiento de todo un municipio a una vida dedicada a enriquecerlo", subrayando su compromiso, pasión y contribución a las tradiciones locales.

Elena Clara será la encargada de dar inicio oficial a las fiestas el próximo 10 de mayo con la lectura del pregón.