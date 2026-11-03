ElPozo ExtraTiernos y MadreTea se unen para dar visibilidad al autismo

Familias de MadreTea protagonizan la nueva campaña solidaria de ElPozo ExtraTiernos - GRUPO FUERTES

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

ElPozo Extratiernos y MadreTea han impulsado una campaña solidaria para contribuir a sensibilizar a la sociedad sobre el trastorno del espectro autista (TEA) y dar visibilidad a la realidad que viven miles de familias.

La iniciativa pretende mostrar la importancia de comprender, respetar y acompañar a las personas con autismo. Para ello, la campaña contará con un emotivo spot digital protagonizado por familias vinculadas a MadreTea, que compartirán sus experiencias cotidianas para visibilizar el autismo y acercarlo a la sociedad.

La acción tendrá presencia en medios digitales, redes sociales y puntos de venta. Además, tendrá un componente solidario, ya que, hasta el 30 de noviembre, parte de la venta de una selección de sus productos de ElPozo ExtraTiernos se destinará a respaldar los proyectos y programas que desarrolla MadreTea en favor de las personas con TEA, han informado desde la compañía.

Esta colaboración se enmarca en la estrategia de comunicación de ElPozo ExtraTiernos 'Siempre hay espacio para la ternura', una marca con un fuerte compromiso social que hace de la ternura su principal eje de comunicación. Además, con la actriz Belén Rueda como embajadora, ElPozo ExtraTiernos continuará reforzando durante todo el mes de noviembre sus mensajes centrados en el cariño y la importancia de compartir tiempo con los seres queridos.

MadreTea es una entidad sin ánimo de lucro que une a familias comprometidas con la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista. Su labor se centra en ofrecer apoyo, orientación y acompañamiento a las familias. Además, impulsa programas de intervención, sensibilización social y formación para favorecer la plena inclusión de las personas con TEA.

ElPozo ExtraTiernos es una marca con propósito social que lleva desarrollando iniciativas solidarias junto a entidades como Save the Children, Menudos Corazones o Adopta un Abuelo. Estas colaboraciones reflejan su compromiso con las personas y la voluntad de contribuir a causas que generan un impacto en la sociedad.