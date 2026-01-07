ElPozo-Grupo Fuertes, entre las 100 empresas con mejor ESG de España - GRUPO FUERTES

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

ElPozo-Grupo Fuertes se ha vuelto a situar entre las cien empresas más responsables en términos ESG: gobernanza, sostenibilidad e inclusión (por sus siglas en inglés) durante el año 2025, según el ranking elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

El holding empresarial, liderado por la compañía ElPozo Alimentación, ocupa la posición 34. Por sectores, la organización se coloca entre las diez primeras empresas de alimentación más responsables (puesto 6), según han informado fuentes de la compañía en una nota de prensa.

El estudio de Merco se ha basado en el análisis pormenorizado de más de 60.000 encuestas a distintos grupos de interés. Merco Responsabilidad ESG ha contado con la participación de 1.372 directivos, 78 expertos en RSC, 81 analistas financieros, 71 periodistas de información económica y sociedad, 124 miembros de Gobierno, 100 responsables de ONGs, 75 responsables de sindicatos, 60 de asociaciones de consumidores, 103 Social Media Managers, 4.750 ciudadanos, entre otros agentes sociales.

ElPozo Alimentación-Grupo Fuertes se sitúa entre las cincuenta compañías más comprometidas en el ámbito medio ambiental, en el interno, clientes y sociedad y a escala ética y de gobernanza.

Merco, que cumple este ejercicio su 26 aniversario, lleva quince años desarrollando este estudio específico en el concepto ESG, que integra el medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo, agrupando en estos tres ejes los factores no financieros más relevantes de una compañía.