ElPozo-Grupo Fuertes lanza la nueva web de su 'Graduate Program' y abre la inscripción para la segunda edición

Participantes de ‘Graduate Program’ en una de las sesiones de la iniciativa con el presidente, Tomás Fuertes - GRUPO FUERTES

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

ElPozo-Grupo Fuertes ha presentado la nueva web de su Graduate Program a través de la cual los jóvenes que hayan finalizado recientemente su Grado o Máster podrán inscribirse en la segunda edición de este programa de talento joven, ofreciendo así oportunidades reales para crecer dentro de una empresa referente en el sector de la alimentación.

El plan de desarrollo del Graduate Program se inspira en la mítica 'Ruta 66', un itinerario que simboliza el viaje que cada participante emprende al inicio de su trayectoria profesional. "En este proyecto, lo importante no es solo el destino, sino también las experiencias, los aprendizajes y el crecimiento que se adquieren a lo largo del camino", han informado desde el Grupo.

El programa no busca únicamente formar en competencias técnicas, sino acompañar a cada participante en un recorrido de crecimiento dentro de la organización. Para ello, ofrece siete itinerarios adaptados a diferentes perfiles.

A lo largo del programa, los graduates conocerán distintas áreas de la empresa, adquiriendo experiencia directa y contando en todo momento con el apoyo de un mentor (un profesional senior) que guía su desarrollo y aprendizaje.

Tras el éxito de la primera edición, y el valor que estos graduates ya están aportando a la empresa, ElPozo-Grupo Fuertes refuerza su apuesta por el talento emergente con el lanzamiento de esta segunda edición.

La nueva plataforma digital ha sido desarrollada con un diseño 100% responsive, adaptado a todo tipo de dispositivos. Las ofertas activas se presentan organizadas en distintos itinerarios profesionales, facilitando que cada candidato encuentre el perfil que mejor se adapta a su formación.

Todas ellas siguen un patrón narrativo común inspirado en el storytelling de la 'Ruta 66', para transmitir el espíritu de aventura y crecimiento que define al programa.

La web incluye, además, una introducción al programa y cuatro razones clave por las que merece la pena inscribirse.

Para resolver cualquier duda, se ha habilitado una sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) accesible directamente desde la plataforma. A esto se suma una sección de Testimonios con vídeos de las distintas activaciones realizadas con los graduates de la primera edición, que ofrecen una visión real y cercana de la experiencia.

Los interesados pueden acceder a toda la información y formalizar su inscripción a través de graduateprogram.elpozo.com o escaneando el código QR disponible en los materiales de difusión del programa.