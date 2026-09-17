El empleo industrial supera los 91.000 afiliados en la Región tras crecer un 3,21% en un año - CARM

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector industrial fue el que más empleo creó en la Región de Murcia en el último año y ya supera el umbral de los 91.000 trabajadores, con un total de 91.442 afiliados a la Seguridad Social en agosto, según los últimos datos disponibles.

En concreto, la industria ha sumado 2.844 trabajadores en los últimos doce meses, lo que supone un crecimiento anual del 3,21%. Por detrás se situaron el sector de la construcción, con un incremento del empleo del 2,34%, y los servicios, con un 0,4%.

El crecimiento del empleo industrial supera en 2,23 puntos el aumento medio registrado en la Región, que fue del 0,98% en agosto, y en 1,18 puntos el incremento de la afiliación en la industria a nivel nacional, donde creció un 2,02% en el mismo periodo, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha señalado que estos datos "constatan la robustez y dinamismo del tejido industrial de la Región de Murcia" y ha asegurado que el Gobierno regional continuará respaldando esta evolución "mediante una batería de medidas y acciones que contribuyan a consolidar su competitividad y su capacidad de atraer talento".

En cuanto al paro registrado, el sector industrial también ha experimentado una evolución descendente, con una caída anual del 1,72 por ciento, equivalente a 125 personas desempleadas menos que hace un año. De este modo, el número de desempleados se sitúa en 7.133, el dato más bajo registrado en un mes de agosto para el sector.

MÁS DE CUATRO MILLONES PARA FORMACIÓN ESPECIALIZADA

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha lanzado una convocatoria de formación especializada dotada con 4,08 millones de euros.

Esta partida permitirá realizar 164 cursos especializados y formar a entre 2.500 y 3.000 personas desempleadas en los perfiles más demandados por las empresas industriales.

"Impulsamos un modelo de formación a medida basado en las demandas actuales del sector industrial y en los datos de inserción laboral. Con él, garantizamos la máxima efectividad de las acciones formativas a la hora de dar una respuesta ágil a las necesidades de personal de las empresas y generar oportunidades de empleo en la Región", ha explicado Marín.

La oferta formativa se estructura en cinco áreas estratégicas: operaciones industriales críticas; logística industrial y transporte; industria sectorial; energía y automatización; y digitalización y competencias transversales.

Las entidades de formación interesadas en obtener una subvención para impartir estas acciones formativas del SEF pueden presentar sus solicitudes hasta el 20 de septiembre a través de la sede electrónica de la Comunidad.