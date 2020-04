Empleo refuerza medios para gestionar ERTE y exige a Gobierno central que exima autónomos de pagar cuotas

MURCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha reforzado los medios humanos y técnicos dedicados a la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante el incremento registrado en la Región, y ha urgido al Gobierno central a que exima a los autónomos del pago de las cuotas dada la actual situación económica.

Desde la declaración del estado de alarma, la Consejería ha recibido 14.420 peticiones de empresas que solicitan acogerse a un ERTE, una cifra que ha requerido, según ha señalado el titular de Empleo, Miguel Motas, en una rueda de prensa ofrecida por vía telemática, elevar de 2 a 30 el número de funcionarios y ampliar los programas informáticos y soportes dedicados a esta función.

Motas ha indicado que en estos momentos no se ha contabilizado el número de trabajadores afectados por un ERTE en la Comunidad, pues, ha matizado, ahora "lo inmediato" es gestionarlos de la forma más eficaz posible, y ha pedido "comprensión" a las organizaciones sindicales que reclaman conocer cuántas personas se están viendo afectadas porque desde el Ejecutivo murciano "cumplimos con la legalidad".

En este sentido, ha criticado el "aluvión de modificaciones de normativas y rectificaciones" del Ejecutivo central en lo relacionado con el ámbito laboral, y se ha comprometido a informar en cuanto la Comunidad Autónoma conozca el montante de empleados a los que se ha aplicado un ERTE en la Región de Murcia.

El consejero también se ha referido a la situación que atraviesan los trabajadores autónomos, y ha instado a la Administración central a eximir a este colectivo, que aglutina a unos 100.000 profesionales en la Comunidad, del pago de las cuotas. "Es el Gobierno de la Nación el que debe dar una respuesta", ha agregado al respecto.

"A pesar de la infrafinanciación de Comunidad estamos explorando las vías para ayudar a los autónomos", ha apuntado Motas, que ha recordado que ya pidió al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que aprobara la exención porque el "mero aplazamiento" de las cuotas de mayo, junio y julio es insuficiente, a su juicio, y para entonces muchos trabajadores "habrán bajado la persiana".

Entre las medidas impulsadas por la Comunidad desde el inicio de la crisis sanitaria para ayudar a los autónomos, el titular de Empleo ha destacado la publicación de información pormenorizada en Internet y la creación de un correo para resolver dudas, además de otras puestas en marcha junto a la Consejería de Empresa.

Además, se está analizando la posibilidad de modificar convenio del sector agrícola para poder flexibilizar las jornadas laborales.

Por su parte, la consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, preguntada sobre si el Ejecutivo murciano podría asumir el pago de la cuota de autónomos, ha recordado que en la Región ascienden a 100.000 y si pagan una medida de 300 euros de cuota mensual, "son 30 millones de euros lo que habría que destinar para el pago únicamente de la cuota del mes de marzo y otros 30 de la cuota de abril".

Tras recordar que el Gobierno regional "está infrafinanciado, tenemos esa deuda y déficit de forma estructural", ha confesado que Murcia "no puede hacer frente a esos 60 millones de las cuotas de marzo y abril".

El Gobierno regional, ha insistido, "no puede abonar esa cantidad para que los autónomos, a su vez, la abonen al Estado", ya que, ha manifestado, la competencia para eximir del pago de las cuotas "es del Gobierno central".

"Lo que no puede pretender el Ejecutivo de la nación es que las comunidades asumamos esa responsabilidad que no nos corresponde y le financiemos", ha aseverado Martínez Vidal, quien ha asegurado, no obstante, que "en la medida de lo posible se destinará la mayor cantidad de financiación y ayudas de fondos europeos, propios y estatales para los autónomos".

"Pero no tendría sentido que una vez que estamos infrafinanciados que nos hiciéramos cargo de una partida de los autónomos para que ellos paguen al Estado", ha advertido la consejera, quien ha resaltado la necesidad que todos "trabajemos en coordinación con Europa, el Estado y las comunidades".